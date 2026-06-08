Zelenski, Starmer, Macron și Merz,despre implicarea Europei în negocierile cu Putin:Rusia nu câștigă

Ucraina caută o poziție de forță pentru momentul în care se vor relua negocierile cu Rusia, iar ar acesta a fost obiectivul întâlnirii de la Londra dintre Volodimir Zelenski, Emmanuel Macron, Keir Starmer și Friedrich Merz.

Franța, Germania și Marea Britanie pledează pentru "discuții directe" între Kiev și Moscova, linia frontului actuală fiind una dintre condițiile pe care le vor prezenta Kremlinului, scrie 20 Minutos.

"Timp de cinci luni consecutive, agresorul a pierdut peste 30.000 de militari, morți și răniți. Este important ca evaluările noastre să se alinieze cu cele ale partenerilor noștri: Rusia nu câștigă pe câmpul de luptă, iar atacurile noastre de rază medie și lungă îi limitează semnificativ capacitatea de a-și extinde agresivitatea", a reacționat președintele ucrainean după întâlnire.

Kievul vrea să clarifice faptul că rămâne puternic pe teren, dar are nevoie de mai mult sprijin. "Este foarte important să existe protecție și împotriva amenințărilor balistice cu care rușii terorizează orașele și comunitățile noastre", le-a reamintit Zelenski tuturor, subliniind necesitatea unei mai mari "unități" cu partenerii săi.

"Pentru Ucraina, a fost întotdeauna o prioritate ca poziția și vocea Europei în negocieri să fie puternice. Mulțumim Marii Britanii, Franței și Germaniei pentru sprijinul și dorința lor de a ajuta. Am convenit că echipele vor lucra la următorii pași", a comentat liderul ucrainean în același mesaj. În acest sens, forumul E3 a subliniat necesitatea unui "dialog direct între Ucraina și Rusia - cu participarea activă a SUA și a Europei - pentru a realiza un armistițiu și a sprijini negocierile ulterioare".

Aceste contacte nu pot avea loc fără europeni, au reiterat aceștia. "Europa are un rol important de jucat în orice soluție". Există, de asemenea, planuri pentru creșterea sprijinului militar pentru Ucraina și a presiunii economice asupra Rusiei la summiturile G7 și NATO. În plus, cei trei au sărbătorit "succesele militare" ale Kievului de până acum în acest an, reiterând o afirmație similară făcută de Zelenski.

În general, au fost stabilite mai multe condiții pentru ca Rusia să participe la discuții. Primul pas trebuie să fie un armistițiu. În același timp, "linia actuală de contact ar trebui să fie punctul de plecare pentru negocieri. Frontierele internaționale nu trebuie modificate prin forță, iar dreptul suveran al Ucrainei de a-și alege propriile aranjamente de securitate și alianțe trebuie respectat pe deplin", au explicat aceștia în declarația de după întâlnire.

A treia condiție, spun ei, trebuie să fie ca Ucraina să aibă "garanții de securitate solide și obligatorii din punct de vedere juridic odată ce intră în vigoare un armistițiu, bazate pe angajamentele asumate la Berlin în decembrie 2025 și la Paris în ianuarie 2026. Aceasta include desfășurarea Forței Multinaționale - Ucraina", au reiterat ei, făcând aluzie la întâlnirile anterioare.

În plus, "activele rusești vor rămâne înghețate până când Rusia își va înceta războiul de agresiune și va despăgubi Ucraina pentru daunele cauzate de război".

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA