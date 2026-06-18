71% dintre israelieni nu cred că Trump i-ar apăra în cadrul acordului cu Iranul

Doar 11% afirmă că Israelul a câștigat războiul.

Donald Trump afirmă că, „cel mai probabil”, îl va susține pe Netanyahu, dar dorește să afle și cine mai candidează, iar un sondaj evidențiază nemulțumirea crescândă a israelienilor față de acordul dintre SUA și Iran și față de atitudinea premierului, notează The Times of Israel.

Un sondaj al televiziunii Canal 12 arată că doar puțini israelieni consideră că țara lor a câștigat războiul cu Iranul sau ar fi convinși că Trump le-ar apăra interesele în timpul negocierilor sale pe tema unui acord cu Republica Islamică.

În plus, cei mai mulți consideră că atitudinea premierului Benjamin Netanyahu afectează interesele Israelului în cadrul acordului dintre SUA și Iran.

Cifrele marchează o mare diferență comparativ cu sprijinul manifestat de israelieni an de an în sondaje, față de Trump. Totuși, acum, tot mai mulți israelieni se arată îngrijorați de termenii înțelegerii convenite între SUA și Iran, iar o serie de critici dure la adresa unor oficiali israelieni, venite atât din partea lui Trump, cât și din partea vicepreședintelui SUA, JD Vance, relevă o fisură în relațiile Statelor Unite cu Israelul.

Potrivit sondajului de pe Canalul 12, care i-a întrebat pe participanți dacă, în acordul convenit între SUA și Iran, ei cred că atitudinea lui Netanyahu a fost benefică sau a afectat interesele israelienilor, 52% consideră că interesele au fost afectate, iar numai 24% cred că acordul a fost benefic, în vreme ce alți 24% nu și-au exprimat nicio părere.

Întrebați dacă sunt convinși că, în cadrul acordului cu Iranul, Trump va apăra interesele israelienilor, 71% au spus că nu, doar 13% au răspuns afirmativ, în vreme ce 19% au afirmat că nu știu. În privința lui Trump, aceste procente marchează o scădere comparativ cu săptămâna tecută, când scorul fusese de 62% contra 21%.

Apoi, întrebați cum cred ei că s-ar încheia războiul, 43% au opinat că Israelul pierde, iar 41% au considerat că războiul ar avea un sfârșit îndoielnic. Doar 11% dintre israelieni consideră că Israelul a câștigat războiul.

Întrebările s-au înscris în cadrul unui sondaj care a dorit să afle pe cine ar vota alegătorii israelieni la alegerile, altminteri programate în octombrie, dacă scrutinul ar fi programat astăzi, iar demersul a demonsrat că partidele sioniste de opoziție și-ar adjudeca mai multe fotolii comparativ cu blocul de dreapta al lui Netanyahu și cu partidele ultrareligioase, dar se vor plasa cu puțin sub majoritatea celor 61 de fotolii, necesară formării unui guvern.

„Cel mai probabil, un sprijin în favoarea lui Bibi”

Evidențiind și mai mult actualele disensiuni dintre Administrația Trump și Israel, joi, președintele american a declarat că, „cel mai probabil”, îl va sprijini pe Netanyahu la alegerile din toamnă, dar dorește ca, mai întâi, să vadă cine va candida împotriva lui.

„Trebuie să văd cine candidează, dar țin foarte mult la Bibi. Cel mai probabil, îl voi sprijini”, a declarat Trump într-un interviu telefonic acordat postului Kan, el apelând la numele de alint al lui Netanyahu.

„Face o treabă foarte bună, dar trebuie să fie puțin mai rațional”, a continuat Trump, părând să se refere la atacurile Israelului asupra gherilelor Hezbollah din Liban, atacuri care, în opinia SUA, sunt făcute la nimereală.

Afirmațiile au survenit după ce, în această săptămână, surse israeliene au afirmat că partidul Likud al lui Netnyahu are în vedere o campanie electorală care să evidențieze relațiile premierului cu liderul american, dată fiind neîncrederea de pe plan intern în privința acordului dintre SUA și Iran.

În ultimele zile, Trump l-a criticat dur pe Netanyahu, printre altele, făcându-l „nebun” și acuzându-l că „nu judecă deloc”, dar, totodată, el a lăudat relația, calificând-o drept „foarte bună” și „incredibilă”.

Susținând înțelegerea, Trump a subliniat că israelienii trebuie să sprijine acordul, având în vedere că „noi am eliminat armamentul nuclear împotriva Israeluluiu”. El și-a reiterat niște impresii anterioare, din cursul acestei săptămâni, afirmând că, „dacă nu era Donald Trump, Israelul nu ar mai exista acum. Ei ar fi fost aruncați în aer”.

În privința stocurilor iraniene de uraniu îmbogățit, memorandumul precizează că problema va fi supusă unor tratative ulterioare, iar Trump a minimalizat-o, afirmând că, „sincer, ea este extrem de neimportantă”. „Sunt îngropate sub un munte la care nimeni nu poate ajunge, în afară de noi; se află la loc sigur, sub un munte și, la momentul potrivit, noi o să ajungem acolo. Le vom lua atunci când va sosi momentul”.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA