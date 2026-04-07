Acord SUA-Iran 2 săptămâni de încetare imediată a focului și deschiderea strâmtorii Ormuz

Președintele SUA, Donald Trump, proclamă o victorie totală și spune, într-un interviu cu agenția France Presse că în cadrul acodului va fi o rezolvare foarte bună în privința uraniului îmbogățit.

Președintele Trump spune că SUA au primit o propunere în 10 puncte din partea Iranului și considerăm că aceasta constituie o bază viabilă pentru negocieri.

Medierea Pakistanului

Premierul Pakistanului, Shehbaz Sharih, vorbește de înțelepciunea ambelor părți pentru „Discuțiile de la Islamabad”

Mesajul premierului Shehbaz Sharif

"Cu cea mai mare umilință, sunt bucuros să anunț că Republica Islamică Iran și Statele Unite ale Americii, împreună cu aliații lor, au convenit asupra unui armistițiu imediat peste tot, inclusiv în Liban și în alte părți, care intră în vigoare imediat.

Primesc cu căldură gestul înțelept și exprim cea mai profundă recunoștință față de conducerea ambelor țări și invit delegațiile lor la Islamabad vineri, 10 aprilie 2026, pentru a negocia în continuare în vederea unui acord concludent care să soluționeze toate disputele.

Ambele părți au demonstrat o înțelepciune și o înțelegere remarcabile și au rămas angajate constructiv în promovarea cauzei păcii și stabilității. Sperăm cu ardoare ca „Discuțiile de la Islamabad” să reușească în atingerea unei păci durabile și dorim să împărtășim mai multe vești bune în zilele ce vin!".

Mesajul președintelui SUA, Donald J. Trump

"Pe baza discuțiilor purtate cu prim-ministrul Shehbaz Sharif și cu mareșalul Asim Munir din Pakistan, în cadrul cărora aceștia mi-au solicitat să amân forța distructivă care urma să fie trimisă în această seară asupra Iranului, și sub rezerva acordului Republicii Islamice Iran cu privire la DESCHIDEREA COMPLETĂ, IMEDIATĂ și SIGURĂ a Strâmtorii Ormuz, sunt de acord să suspend bombardamentul și atacul asupra Iranului pentru o perioadă de două săptămâni.

Acesta va fi un ARMISTIȚIU reciproc! Motivul pentru care facem acest lucru este că am îndeplinit și am depășit deja toate obiectivele militare și suntem foarte aproape de un acord definitiv privind PACE pe termen lung cu Iranul și PACE în Orientul Mijlociu.

Am primit o propunere în 10 puncte din partea Iranului și considerăm că aceasta constituie o bază viabilă pentru negocieri. Aproape toate punctele de dispută din trecut au fost convenite între Statele Unite și Iran, dar o perioadă de două săptămâni va permite finalizarea și consumarea acordului. În numele Statelor Unite ale Americii, în calitate de președinte, și reprezentând, de asemenea, țările din Orientul Mijlociu, este o onoare ca această problemă de lungă durată să fie aproape de rezolvare. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni! Președintele DONALD J. TRUMP"



