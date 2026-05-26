Acordul Iran-SUA: Înfrângerea silențioasă a Washingtonului

Prezentat de Donald Trump ca fiind exact opusul acordului nuclear încheiat de Barack Obama în 2015, compromisul negociat cu Iranul seamănă mai mult cu un aranjament de urgență decât cu o demonstrație de forță americană, scrie Le Point.

Există o constantă în acordurile pe care Donald Trump le numește "formidabile" înainte de a fi semnate: detaliile tind să le contrazică. Memorandumul de înțelegere negociat în prezent cu Iranul nu face excepție. Citind pozițiile ambelor părți, pe măsură ce acestea apar prin agențiile de știri semi-oficiale iraniene și declarațiile americane, imaginea este izbitoare: pe fiecare problemă strategică, Washingtonul dă înapoi. Pe fiecare problemă economică, Teheranul face progrese.

Și, în vreme ce războiul purtat de Statele Unite și Israel împotriva Iranului intră în a opta săptămână - de două ori mai lung decât a anticipat președintele american la lansarea atacului - Casa Albă susține că un acord cu Iranul ar putea dura încă vreo câteva zile. Mai ales pentru ca acordul să fie aprobat de liderii iranieni, care au indicat că dezacordurile persistă pe "o clauză sau două".

La rândul său, Trump și-a sfătuit reprezentanții "să nu se grăbească să încheie un acord" pe rețeaua sa de socializare Truth Social, adăugând că "ambele părți trebuie să își ia timp și să facă lucrurile cum trebuie" și că blocada navală americană va rămâne "pe deplin în vigoare până la încheierea, certificarea și semnarea unui acord".

Acordul SUA-Iran în stadiul său actual

Dacă ambele părți semnează acordul, acesta ar stabili un memorandum de înțelegere de 60 de zile, reînnoibil prin consimțământ reciproc. În această perioadă, strâmtoarea Ormuz ar fi deschisă fără taxe, iar Iranul ar fi obligat să o curețe de mine pentru a-și relua exporturile de petrol.

În schimb, Statele Unite ar ridica blocada porturilor iraniene pentru o perioadă de timp și ar acorda derogări de la unele sancțiuni, permițând Iranului să-și vândă liber petrolul. De asemenea, ar dezgheța activele blocate ale Iranului - o condiție impusă de Teheran ca o condiție prealabilă pentru semnarea acordului.

"Dacă Iranul nu-și onorează angajamentele, nu primește nimic. Nicio concesie? Niciun dolar. Pe măsură ce strâmtoarea se deschide, blocada se relaxează proporțional", a încercat să liniștească un oficial de rang înalt al administrației pe CNN. Ridicarea completă a sancțiunilor, însă, "nu va fi abordată în acest interval de timp scurt", a declarat sâmbătă purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Esmail Baghaei. Acestea vor fi ridicate doar după ce strâmtoarea Ormuz va fi din nou deschisă și pe deplin operațională - și ar putea genera venituri de aproape 10 miliarde de dolari pentru guvernul iranian pe o perioadă de 60 de zile, potrivit agenției de știri Fars.

În cele din urmă, Washingtonul susține că Teheranul ar fi de acord să suspende orice nouă îmbogățire de uraniu și să deschidă discuții privind stocul său actual. Iranul, însă, neagă că ar fi fost deja de acord cu concesii nucleare concrete. "Acordul ar fi un fel de victorie iraniană". Totul pare să funcționeze în detrimentul Statelor Unite. Așadar, peste tot, narațiunea victoriei promovată de Donald Trump este mai puțin convingătoare… "Dacă informația care s-a scurs se confirmă, ar fi un fel de victorie iraniană", analizează Karim Emile Bitar, cercetător asociat la IRIS, specialist în Orientul Mijlociu și politica externă a SUA.

"Iranul ar fi obținut dezghețarea activelor sale, iar problema nucleară nu ar fi fost rezolvată". A fost, spune el, "amânată pe termen nelimitat". "Putem să-l numim un acord ratat. Există un sentiment izbitor de amatorism și improvizație".Și în ceea ce privește stocurile de uraniu, din care peste 400 de kilograme au fost îngropate după atacurile americane, nimeni din Statele Unite nu contestă faptul că acestea vor fi în cele din urmă eliminate.

"Întrebarea este cum", a recunoscut un oficial american pentru CNN.Cum poate Washingtonul să iasă dintr-o situație din ce în ce mai delicată? Și una care devine din ce în ce mai greu de ascuns? Războiul are repercusiuni economice globale; chiar săptămâna aceasta, prețurile la benzină din Statele Unite au atins aproape cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani și se așteaptă să continue să crească înainte de alegerile cruciale de la jumătatea mandatului.

De aici, poate, solicitarea președintelui adresată reprezentanților săi de a-și lua timpul necesar. Trump vrea să evite semnarea unui acord care ar dezvălui tuturor eșecul său în atingerea obiectivelor sale în Iran.

Un acord mult sub acordul din 2015

Ideea începe să circule în cadrul instituțiilor. Proiectul este ușor comparabil cu Planul Comun de Acțiune Cuprinzător (JCPOA), încheiat sub administrația Obama în 2015, care a limitat, dar nu a abolit, dreptul Iranului de a îmbogăți uraniu.

Atunci, pe Truth Social, Trump a reacționat numind acordul nuclear din epoca Obama "una dintre cele mai proaste înțelegeri încheiate vreodată". El a afirmat că negocierile sale actuale cu Iranul sunt "complet diferite". Însă potrivit lui Karim Emile Bitar, există pur și simplu "un fel de obsesie maladivă" din partea lui Donald Trump față de Barack Obama. "Această gelozie maladivă îl face să susțină constant că a reușit acolo unde Obama se presupune că a eșuat..." Trump-Obama: cincisprezece ani de război rece la varful statului Or, potrivit cercetătorului, acordul în curs de elaborare este "mult sub ceea ce a obținut Obama în 2015": "Concesiile făcute de iranieni la acea vreme au fost semnificativ mai substanțiale decât ceea ce Trump a obținut până în prezent".

Iranul a fost atunci de acord să-și reducă stocul de uraniu îmbogățit cu 98%, să limiteze îmbogățirea la 3,67%, să demonteze două treimi din centrifugele sale și să accepte inspecții sporite din partea Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA). Situația riscă să dureze Se așteaptă ca, pe măsură ce timpul trece, strâmtoarea Ormuz să rămână un punct central de atenție, iar fiecare parte ar putea să-și mențină poziția timp de luni de zile; mai ales că Iranul dorește "să mențină o formă de control asupra strâmtorii, arma lor supremă de șantaj, având în vedere pierderile economice considerabile (estimate la 270 de miliarde de dolari, n. red.), în absența armelor nucleare", potrivit expertului.

Ceva ce Statele Unite nu vor tolera fără o discuție despre energia nucleară...Astfel, cercul vicios continuă. Dacă situația nu se schimbă, am putea asista la "o nouă rundă de atacuri, care să vizeze infrastructura civilă sau militară, sau infrastructura cu dublă utilizare: poduri, centrale electrice etc." din partea Statelor Unite, "pentru a încerca să pună economia iraniană în genunchi sau pentru a putea vinde o victorie opiniei publice", potrivit cercetătorului.

Trump are constrângeri de timp, iar Teheranul o știe

Și aici, din nou, timing-ul va reprezenta o problemă pentru un Trump presat de termene limită: alegerile de la jumătatea mandatului din noiembrie, care încep să cristalizeze atenția; Cupa Mondială, al cărei co-organizator este; sau cea de-a 250-a aniversare a independenței americane pe 4 iulie, "și propria sa zi de naștere pe 14 iunie", precizează cercetătorul, o dată importantă pentru un om căruia îi place ideea de grandoare.Un război prelungit cu Iranul ar putea deveni o povară electorală, iar tentația de a ajunge la un acord, oricât de imperfect, ar putea fi de înțeles, ca o modalitate de a salva situația.

Există însă o diferență între un acord imperfect și unul ale cărui defecte reproduc chiar greșelile pe care a fost menit să le corecteze. Și dacă, în șaizeci de zile, Iranul încă nu și-a asumat un angajament nuclear obligatoriu, Trump va fi pierdut probabil totul.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA