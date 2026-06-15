Acordul SUA-Iran/Washington: „Fără plăți, deocamdată, cel mult gesturi mici”

Acordul nu precizează cine controlează de fapt Strâmtoarea Ormuz. Americanii spun că vor să găsească un mecanism care să împiedice Iranul să o închidă din nou în viitor.

Strâmtoarea Ormuz

Textul momorandumului solicită redeschiderea imediată a strâmtorii Ormuz de către Iran și Statele Unite. De fapt, americanii spun că va dura ceva timp până când traficul naval va fi reluat complet și nu se așteaptă la o revenire la niveluri normale în termen de două săptămâni. Trump a scris duminică pe Truth că este necesar să se „îndepărteze minele”. Reporterilor li s-a spus în cadrul conferinței de presă că americanii știu unde se află acestea. Trump a declarat că strâmtoarea va fi redeschisă „permanent” și fără taxe.

Oficialii au explicat că memorandumul prevede redeschiderea pentru 60 de zile, dar se așteaptă ca în acordul final, această perioadă să fie prelungită. Textul nu precizează cine controlează de fapt strâmtoarea. Însă americanii spun că vor să găsească un mecanism care să împiedice Iranul să o închidă din nou în viitor.

Armele nucleare

Iranul s-a angajat să nu dezvolte sau să achiziționeze arme nucleare. Acceptase deja această clauză atunci când a ratificat Tratatul de neproliferare nucleară în 1970 și a reafirmat-o în acordul lui Obama din 2015, din care Trump a retras SUA unilateral.

Fondurile înghețate

SUA insistă că la momentul semnării memorandumului nu au fost efectuate niciun fel de plăți, că nu au fost dezghețate cele 24 de miliarde de dolari din fondurile iraniene înghețate în străinătate și că nu au existat acorduri paralele între Iran și Emirate sau Qatar. Casa Albă spune că fondurile vor fi „dezghețate”, iar sancțiunile vor fi ridicate în etape, în funcție de respectarea de către Iran a angajamentelor sale. Însă un oficial american a vorbit despre posibilitatea unor „mici gesturi inițiale din partea noastră, desigur, dacă și ei vor arăta mici gesturi de respectare a angajamentelor”.

Despre Liban

Atât Israel, cât și Hezbollah sunt așteptate să anunțe un armistițiu în Liban. Dar, dacă Hezbollahul atacă, atunci și Israelul va avea dreptul să se apere. Americanii nu au cerut retragerea trupelor israeliene din sudul Libanului și speră la o normalizare a relațiilor dintre Israel și Beirut. Pe 22 iunie, la Departamentul de Stat vor avea loc noi discuții privind armistițiul. Americanii ar dori să discute problema aici și nu în ​​negocierile cu Iranul.

Uraniul îmbogățit

Acesta nu este un acord final privind programul nuclear. Cele mai spinoase probleme, cum ar fi suspendarea îmbogățirii uraniului, sunt amânate pentru negocieri ulterioare: americanii au cerut Iranului să îl suspende timp de 20 de ani, Trump a sugerat că un compromis ar putea fi de 15 ani și că Washingtonul ar accepta ca Iranul să își păstreze dreptul de a îmbogăți uraniul „pentru totdeauna, în scopuri exclusiv nemilitare”.

În acordul cu Obama, nivelul maxim permis era de 3,67%; Trump a refuzat să spună dacă va rămâne același. În ceea ce privește stocurile de uraniu deja îmbogățit, Trump a declarat că nu există nicio grabă pentru recuperarea celor 440 de kilograme de uraniu îmbogățit la 60% (un nivel apropiat de cel utilizabil pentru arme nucleare) îngropate adânc după bombardamentele americane.

Trump spune că Statele Unite, împreună cu Iranul, vor dilua la un moment dat cele 12 tone de uraniu îmbogățit (la diferite niveluri) pe care le are Iranul pentru a-l face utilizabil doar în scopuri civile; însă acest punct rămâne încă de definit, la fel ca și inspecțiile.

Reconstrucția

Vance a declarat la televizor că dacă își îndeplinesc angajamentele, iranienii „ar putea avea acces” la 300 de miliarde de dolari pentru reconstrucție, „finanțate de coaliția din Golf”.

Regiunea

Întăririle americane vor rămâne în Orientul Mijlociu în următoarele 60 de zile, însă acordul prevede o reducere a trupelor americane din regiune după încheierea acordului final.

Sursa: Il Corriere della Sera/RADOR RADIO ROMÂNIA