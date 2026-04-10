Alegeri în Ungaria cu prezență-record: Magyar - 55%, estimare Telex. Urmează rezultatele oficiale

Update Participare la vot la ora 17:00: 74,23% au votat până la ora 17:00. La prânz procentul depășise deja jumătate din alegători, 54,14%, în creștere față de procentul de la alegerile trecute, de 40%. Creșterea se înregistrează mai mult în urban.

Peter Magyar, creditat de majoritatea sondajelor ca având un avans de câteva procente în fața lui Viktor Obran, a făcut un apel la calm.

"A început deja așteptarea centralizării rezultatelor TISZA în centrul orașului, la Budapesta, în apropierea pieței Batthyány, pe malul Bem și pe malul Angelo Rotta. Îi așteptăm cu drag pe toți!

Vă rog, să fie toată lumea pașnică și veselă până la capăt și să nu cadă nimeni în capcana vreunei provocări din partea partidelor de stat sau a propagandei! Fie ca Dumnezeu să binecuvânteze Ungaria!"

Într-o corespondență video din Budapesta, jurnalistul Vitalie Cojocari face o trecere în revistă a mesajelor de campanie ale premierului ungar, Viktor Orban, vădit anti-Zelenski și cu un "nu" către Bruxelles: "nu vom plăti".

Contracandidatul Peter Magyar este cotat în sondaje înaintea actualului premier, Viktor Orban, însă pronosticurile sunt rezervate, întrucât orice se poate întâmpla. Cert este că prezența este la cote maxime, ungurii au fost matinali și până la orele prânzului, jumătate din populația cu drept de vot se prezintă la urne.

Mesajul lui Orban: Fidesz este alegerea sigură.

Prezent în Budpesta, jurnalistul Vitalie Cojocari relatează despre panourile Fidesz care fac o campanie negativă puternică la adresa liderului de la Kiev și a liderilor Uniunii Europene.