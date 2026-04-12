Update Participare la vot la ora 17:00: 74,23% au votat până la ora 17:00. La prânz procentul depășise deja jumătate din alegători, 54,14%, în creștere față de procentul de la alegerile trecute, de 40%. Creșterea se înregistrează mai mult în urban.

UPDATE

Liderul opoziției, Péter Magyar a anunțat duminică seară, după apariția rezultatelor oficiale parțiale care confirmă că partidul său a învins Fidesz, că "prim-ministrul Viktor Orbán ne-a felicitat pentru victorie la telefon”.

Mesajul luio Magyar a fost postat pe contul lui de Facebook.





+++

Președintele Franței, Emmanuel Macron îl felicită pe Peter Magyar. La fel, Friedrich Merz, cancelarul german, care postează pe X: "Ungaria a decis. Felicitări pentru alegerile câștigate, dragă @magyarpeterMP

. Abia aștept să colaborăm pentru o Europă puternică, sigură și, mai presus de toate, unită."

Ursula von der Leyen a postat pe X: "Ungaria a ales Europa. Europa a ales întotdeauna Ungaria. O țară își revendică calea europeană. Uniunea devine mai puternică."

+++

Peter Magyar, creditat de majoritatea sondajelor ca având un avans de câteva procente în fața lui Viktor Obran, a făcut, înainte de anunțarea rezultatelor, un apel la calm.

"A început deja așteptarea centralizării rezultatelor TISZA în centrul orașului, la Budapesta, în apropierea pieței Batthyány, pe malul Bem și pe malul Angelo Rotta. Îi așteptăm cu drag pe toți!

Vă rog, să fie toată lumea pașnică și veselă până la capăt și să nu cadă nimeni în capcana vreunei provocări din partea partidelor de stat sau a propagandei! Fie ca Dumnezeu să binecuvânteze Ungaria!"

Într-o corespondență video din Budapesta, jurnalistul Vitalie Cojocari a descris atmosfera din Ungaria și a făcut o trecere în revistă a mesajelor de campanie ale premierului ungar, Viktor Orban, vădit anti-Zelenski și cu un "nu" către Bruxelles: "nu vom plăti".

Contracandidatul Peter Magyar este cotat în sondaje înaintea actualului premier, Viktor Orban, însă pronosticurile sunt rezervate, întrucât orice se poate întâmpla. Cert este că prezența este la cote maxime, ungurii au fost matinali și până la orele prânzului, jumătate din populația cu drept de vot se prezintă la urne.

Mesajul lui Orban: Fidesz este alegerea sigură.

Prezent în Budapesta, jurnalistul Vitalie Cojocari relatează despre panourile Fidesz care fac o campanie negativă puternică la adresa liderului de la Kiev și a liderilor Uniunii Europene.