Alegeri parlamentare din Armenia, sub presiunea Rusiei

Pe măsură ce se apropie alegerile parlamentare de duminică în Armenia, Rusia își intensifică presiunea asupra fostului său aliat, care caută legături mai strânse cu Occidentul, potrivit France24.

Străduindu-se să mențină Armenia în sfera sa de influență, Kremlinul a impus numeroase restricții comerciale, servind drept avertismente pentru Erevan.

Armenia, un stat caucazian cu trei milioane de locuitori, organizează duminică, 7 iunie, alegeri parlamentare cu miză mare, sub supravegherea atentă a Moscovei. Rusia crește presiunea asupra acestui fost stat satelit, tentat de Occident.

Fostă republică sovietică cu legături istorice strânse cu Rusia, Armenia este ținta amenințărilor din partea Kremlinului, care se străduiește să împiedice apropierea Erevanului de sfera occidentală, sub imboldul premierului actual, Nikol Pașinian.

Moscova a amenințat săptămâna trecută țara cu măsuri obligatorii în ceea ce privește acordurile privind furnizarea de petrol și gaze la prețuri mici, dacă Erevanul își continuă demersurile în vederea aderării la Uniunea Europeană (UE).

Armenia a adoptat o lege în 2025 care viza inițierea procesului de aderare la UE. Nikol Pașinian, un aliat al președintelui american, Donald Trump, și pro-occidental, este larg favorit în sondaje pentru a câștiga alegerile din 7 iunie în fruntea partidului său "Contractul Civil" (KP), împotriva mai multor partide pro-ruse.

La putere din 2018, acest fost jurnalist în vârstă de 51 de ani a anunțat miercuri că va merge în Rusia după alegeri pentru o întâlnire cu președintele rus, Vladimir Putin, relatează agenția rusă Interfax.

Intimidările Rusiei față de Erevan, coroborate cu o serie de restricții și interdicții temporare asupra exporturilor armene, reflectă pierderea influenței globale a Moscovei, împotmolită în războiul din Ucraina.



Samvel Karapetian, opozant ruso-armean



Ca răspuns la această apropiere de europeni, principalul adversar al lui Nikol Pașinyan în alegeri, omul de afaceri ruso-armean Samvel Karapetian, a avertizat împotriva oricărei "grabe nechibzuite" către Occident. Acest miliardar - clasat pe locul 44 în topul celor mai bogați oameni din Rusia de către Forbes Rusia - îl acuză pe Nikol Pașinyan că încearcă să incite la război cu Moscova.

Conform documentelor dezvăluite de site-ul de investigații Dossier Center, Moscova mizează și pe candidatura lui Arman Tatoyan, un fost apărător al drepturilor omului, care se prezintă drept un candidat pragmatic "pro-armean" în relația cu Rusia.

De la Havana la Caracas, trecând prin Belgrad și stepele Asiei Centrale, influența Kremlinului scade în rândul foștilor săi aliați, curtați de UE și Statele Unite.

Armenia beneficiază de mult timp de generozitatea Moscovei și găzduiește o bază militară rusească. Însă luna trecută a fost semnat un acord de parteneriat între Erevan și Washington, ceea ce a iritat și mai mult Rusia.

"Desigur, suntem profund îngrijorați de politica autorităților armene de apropiere de comunitatea euro-atlantică, a cărei politică fundamentală este îndreptată împotriva Moscovei", a declarat reporterilor Maria Zaharova, purtătoare de cuvânt a Ministerului rus de Externe. "Anglo-saxonii se laudă deschis cu 'scoaterea' Armeniei, cum spun ei, din strânsoarea 'Rusiei autoritare'", a adăugat ea.

Potrivit analiștilor ruși, Rusia se confruntă cu o încercare concertată a Occidentului – ca și în alte părți ale lumii – de a o scoate din regiunea Caucazului de Sud, din care face parte Armenia.

O sursă apropiată guvernului rus recunoaște că țări precum Armenia "așteaptă toate să vadă cum se va termina războiul (din Ucraina)" și că unele deja stabilesc noi legături, în timp ce Rusia este mobilizată pe alte fronturi.

Însă vizita președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, în Armenia, luna trecută, cu ocazia unei întâlniri a liderilor europeni, a inflamat situația.



Amenințarea Rusiei la adresa exporturilor de hidrocarburi



De atunci, Rusia a interzis temporar importul multor produse armenești, a amenințat că va suspenda exporturile de petrol și gaze, și-a rechemat ambasadorul din Armenia și a sugerat că Erevanul ar putea fi exclus din Uniunea Economică Eurasiatică.

O suspendare a acestui bloc comercial condus de Moscova ar provoca șocuri imediate economiei armene. Rusia a reprezentat aproximativ 35% din comerțul exterior al Armeniei în 2025, comparativ cu aproximativ 11% cu UE, conform statisticilor guvernamentale.

Rusia a impus, de asemenea, restricții temporare asupra importurilor de roșii, castraveți, ardei și căpșuni din Armenia, începând cu 30 mai, autoritatea rusă de control agricol invocând preocupări legate de siguranța fitosanitară. Restricții suplimentare au fost impuse pentru diferite tipuri de fructe, începând de marți.Or, piața rusă este de departe cea mai mare piață de desfacere pentru produsele proaspete armenești.

sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA