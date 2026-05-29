Ambasadorul României la Moscova, Cristian Istrate, a fost convocat la sediul Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse, a anunțat purtătoarea de cuvânt a ministerului, Maria Zaharova, informează joi Interfax, conform Agerpres.

"Ambasadorul român a fost chemat la Ministerul Afacerilor Externe, unde va fi informat despre măsurile de represalii pentru închiderea Consulatului General al Rusiei de la Constanța", a declarat ea reporterilor.

La sfârșitul lunii mai, președintele României, Nicușor Dan, l-a declarat pe consulul rus la Constanța persona non grata și a anunțat închiderea Consulatului General al Federației Ruse din acest oraș.

Șeful statului român a luat această decizie după ce o dronă s-a prăbușit peste un imobil rezidențial din Galați în noaptea de 29 mai și a explodat, provocând un incendiu. Două persoane au fost rănite.

''Am avut (...) un incident grav în care doi cetățeni români au fost răniți și întreaga responsabilitate pentru acest incident revine Rusiei, o țară care duce un război de agresiune de mai bine de patru ani împotriva Ucrainei. Față de această situație, consulul general al Federației Ruse la Constanța a fost declarat persona non grata și Consulatul General al Federației Ruse la Constanța se va închide'', a declarat cu acel prilej președintele Nicușor Dan.

În același timp, ambasadorul Rusiei la București a fost convocat la sediul Ministerului Afacerilor Externe al României.

Ministerul Afacerilor Externe confirmă că ambasadorul României în Federația Rusă a fost convocat în după-amiaza zilei de joi la Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse. În cadrul întrevederii partea rusă a notificat cu privire la declararea persona non grata a gerantului interimar al Consulatului General al României la Sankt-Petersburg, respectiv referitor la decizia părții ruse de retragere a consimțământului pentru înființarea postului consular respectiv.



"Așa cum Ministerul Afacerilor Externe a comunicat de la bun început, reacția părții ruse era previzibilă. MAE reamintește că decizia anunțată astăzi de partea rusă survine ca răspuns la măsurile adoptate de către autoritățile române la 29 mai 2026, în urma prăbușirii unei drone rusești în municipiul Galați, incident soldat cu răniți și pagube materiale. La momentul respectiv partea română a decis declararea persona non grata a consulului general al Federației Ruse la Constanța și a dispus închiderea Consulatului General al Federației Ruse din orașul respectiv", a transmis MAE român.

