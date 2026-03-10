Antonio Costa afirmă că Statele Unite, Rusia și China distrug o ordine bazată pe reguli

Președintele Consiliului European a declarat că organizația nu trebuie să susțină “încălcarea legislației internaționale”, indiferent dacă această încălcare ar fi comisă de o anume putere, de vreun prieten sau de vreun dușman.

Într-un discurs rostit marți, președintele Consiliului European, António Costa, a declarat că atacurile lansate de SUA și de Israel asupra Iranului creează instabilitate în Orientul Mijlociu, instituind o nouă și mai periculoasă eră geopolitică, respectiv, una care vine doar în ajutorul adversarilor UE. „Sistemul internațional se schimbă mult.

Este o lume în care politica marilor puteri reintră în joc”, a declarat Costa cu ocazia unei reuniuni a corpului diplomatic de la Bruxelles. „Cunoaștem noua realitate - o realitate în care Rusia încalcă pacea, China perturbă comerțul, iar Statele Unite contestă ordinea internațională stabilită prin niște reguli”, notează Politico.

Potrivit declarațiilor lui Costa, un fost premier portughez, atacurile americano-israeliene care au provocat la moartea Șefului Suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, au dus la niște „dure consecințe de ordin economic”, dată fiind blocarea Strâmtorii Ormuz – o rută comercială de importanță vitală pentru comerțul internațional.

El a mai spus că toată această campanie a fost în beneficiul războiului Rusiei din Ucraina, „șubrezind legislația internațională”, majorând prețurile din sectorul energetic și deviind o aparatură militară care altminteri ar fi putut fi trimisă în sprijinul Kievului.

În urma campaniei aeriene, prețurile petrolului au crescut în această săptămână, țițeiul depășind suta de dolari SUA pentru 1 baril, iar analiștii avertizează că asta ar ajuta Kremlinul să-și acopere ‚găurile’ din buget datorate războiului. Costa a mai adăugat că UE dorește să vadă că iranienii beneficiază de niște drepturi și de libertăți, dar „libertatea și drepturile omului nu pot fi realizate prin bombe.

Numai legislația internațională le poate susține”. El a spus că, dimpotrivă, ordinea internațională stabilită prin niște reguli trebuie apărată, iar „încălcarea legislației internaționale nu poate fi acceptată, indiferent dacă asta se întâmplă în Ucraina, în Groenlanda, în America Latină, în Africa. în Fâșia Gaza sau în Orientul Mijlociu”.

Toate aceste afirmații survin într-un moment când liderii europeni se declară tot mai îngrijorați de atacurile asupra Iranului, iar, săptămâna trecută, președintele francez, Emmanuel Macron, a avertizat că atacurile „contravin legislației internaționale”.

Premierul spaniol, Pedro Sánchez, a stârnit totodată furia Washingtonului după ce a refuzat să permită avioanelor armatei SUA să folosească bazele aeriene aflate pe teritoriul spaniol pentru a-și lansa operațiunile. Costa, care este un socialist portughez, a condamnat amenințările lui Trump legate de impunerea unui embargo comercial asupra Spaniei din cauza poziției acesteia, săptămâna trecută, el afirmând că, "întotdeauna, UE se va asigura că interesele statelor membre vor fi protejate”.

Duminică seara, Trump afirmase că războiul din Iran "și-a depășit cu mult programul", "este definitiv, aproape terminat”, iar conflictul se va încheia "foarte curând”.

Sursa:RADOR RADIO ROMANIA