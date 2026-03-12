Șefa diplomației australiene, Penny Wong, a ordonat joi seară angajaților guvernamentali neesențiali să părăsească Israelul și Emiratele Arabe Unite din cauza "deteriorării situației de securitate" din Orientul Mijlociu aflat în război.

Personalul considerat esențial "va rămâne pe loc pentru a sprijini australienii aflați în nevoie", a adăugat Penny Wong, pe X, îndemnând totodată toți australienii "să părăsească Orientul Mijlociu dacă pot și dacă este sigur să facă acest lucru", scrie AFP, preluată de Agerpres.

Potrivit datelor de la Canberra, aproximativ 2.600 dintre cei 115.000 de australieni din Orientul Mijlociu s-au întors acasă.