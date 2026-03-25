Benjamin Netanyahu și Mossad-ul sperau să provoace o insurecție în Iran

Șeful serviciilor secrete externe israeliene l-a convins pe prim-ministru că era posibil să provoace o revoltă rapidă în cazul unui război în Iran, dezvăluie The New York Times.

Acest plan, promovat administrației Trump, nu s-a materializat încă, spre marea consternare a lui Benjamin Netanyahu, potrivit ziarului american.

În marșul spre războiul din Iran, șeful Mossad-ului, serviciul de informații externe al Israelului, a jucat un rol semnificativ. David Barnea i-a prezentat lui Benjamin Netanyahu un "plan", relatează ziarul, asigurându-l pe premierul israelian că "după câteva zile de război [...], serviciul său va fi probabil capabil să galvanizeze opoziția iraniană, să provoace revolte și alte acte de rebeliune care ar putea duce chiar la prăbușirea guvernului iranian".

Potrivit The New York Times, care citează numeroase surse din Israel și Statele Unite, "Netanyahu a adoptat acest plan", pe care David Barnea "l-a prezentat și înalților oficiali ai administrației Trump în timpul unei vizite la Washington în ianuarie". Netanyahu l-ar fi invocat și pentru a-l convinge pe președintele SUA că schimbarea regimului era la îndemână, într-un moment în care protestele în masă au fost reprimate violent în Iran în ianuarie.

Totuși, cotidianul citat adaugă că "mulți oficiali americani de rang înalt, precum și analiști ai serviciilor secrete militare israeliene, au fost sceptici față de planul israelian de a incita la o revoltă în masă".

Predecesorul lui David Barnea în funcția de șef al Mossad-ului, Yossi Cohen, nu credea nici el în această posibilitate, conform acestui articol scris în colaborare cu jurnalistul israelian Ronen Bergman. Abia anul trecut, "David Barnea a inversat strategia Mossad-ului, dedicând resursele agenției sale unor planuri menite să ducă la răsturnarea guvernului de la Teheran în caz de război".Planul israelian "includea sprijin pentru o invazie a milițiilor kurde iraniene cu sediul în nordul Irakului", precizează The New York Times. La începutul războiului, Israelul a efectuat bombardamente "pentru a deschide calea forțelor kurde". Dar Statele Unite nu mai susțin această opțiune.

În privat, "Netanyahu și-a exprimat frustrarea față de faptul că promisiunile Mossad-ului [...] nu s-au materializat", relatează ziarul. Cu toate acestea, deși Casa Albă nu mai menționează frecvent ideea unei revolte în Iran, prim-ministrul israelian continuă să afirme că este "prea devreme" pentru a respinge acest scenariu. Alți demnitari israelieni spun că nu și-au pierdut speranța, cum ar fi ambasadorul israelian în Statele Unite, Yechiel Leiter, care a reiterat acest lucru pe 22 martie la CNN.

Sursa: COURRIER INTERNATIONAL/RADOR RADIO ROMÂNIA