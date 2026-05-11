Benjamin Netanyahu spune că „mai este de lucru” în Iran

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a spus că „mai este de lucru” în Iran, recunoscând că Teheranul încă deține multe dintre capabilitățile pe care le avea la începutul războiului.

Într-un interviu pentru emisiunea „60 Minutes” a postului CBS, el a afirmat că operațiunea militară americano-israeliană împotriva Iranului „a realizat foarte multe, dar nu s-a încheiat”. Netanyahu a spus că Iranul nu și-a predat uraniul îmbogățit, nu și-a demontat instalațiile nucleare, nu a încetat sprijinul pentru grupările regionale aliate și nici nu a acceptat vreo limitare a programului său de rachete balistice.

„Am degradat o mare parte din aceste capacități, dar toate sunt încă acolo și mai este de lucru”, a spus el într-un fragment difuzat înaintea interviului complet. Întrebat cum ar trebui gestionat uraniul îmbogățit, care rămâne un obiectiv central al negocierilor, Netanyahu a spus că acesta poate fi scos fizic din Iran. „Nu voi vorbi despre mijloace militare, dar ceea ce mi-a spus președintele Trump – «vreau să intru acolo» – cred că se poate face fizic”, a afirmat el.

„Nu asta e problema. Dacă ai un acord, intri și îl scoți. De ce nu? Este cea mai bună soluție.” Netanyahu a refuzat să ofere un termen pentru îndepărtarea uraniului îmbogățit, spunând că este „o misiune extrem de importantă”, notează CNN.

