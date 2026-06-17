Cum se schimbă lucrurile. Prima dată a fost memorabilă pentru toată lumea. „Nu ai cărțile necesare”, i-a spus Donald Trump lui Volodimir Zelenski anul trecut, pe 28 februarie, în timpul unei întâlniri de la Casa Albă, scrie Corriere della Sera.

Nu a fost un summit, ci o bătaie planificată, completată de umilința provocată de comentariile sarcastice legate de ținuta președintelui ucrainean. „O prăbușire ireparabilă a relațiilor”, a fost opinia unui oficial american anonim. Părea cea mai potrivită concluzie. Vremurile erau chiar mai sumbre decât cele de astăzi. Ucraina se afla într-o situație dificilă, lipsită de servicii de informații și cu cerul descoperit, în timp ce mass-media mondială era plină de analize privind atacul iminent al lui Putin și linia frontului care amenința să se prăbușească în orice moment.

S-au întâlnit din nou pe 26 aprilie la înmormântarea Papei Francisc, o conversație și o fotografie care ar fi putut părea istorice, bătrânul și tânărul, de data aceasta îmbrăcat corespunzător pentru ocazie, vorbind aplecați unul spre celălalt, stând pe două scaune în centrul Bazilicii Sfântul Petru. Între timp Putin proclama cu o mână obișnuitul armistițiu de Paște și cu cealaltă, ca de obicei, bombarda Kievul, operațiune care s-a soldat cu 12 morți și o sută de răniți. La scurt timp după aceea, pe 25 iunie, la Haga, în marja summitului NATO, a avut loc potrivit lui Zelenski „o întâlnire lungă și substanțială”, care conform lui Trump „nu putea decurge mai bine”. Același Trump care, în august, l-a primit pe președintele rus cu toate onorurile imaginabile la Anchorage, pecetluind practic un acord tacit cu acesta: pacea se va face imediat, totul se va rezolva. Un mic detaliu: negocierile încheiate pe la spatele lui Zelenski au inclus predarea imediată a porțiunii din Donbas care încă era controlată de armata Kievului.

Singura lucruri neschimbate sunt bombardamentele și cererile lui Putin de încetare a focului. Însă atmosfera din Est s-a schimbat, iar de data aceasta, președintele ucrainean pare să aibă câteva cărți de jucat la masa negocierilor. Războiul de pe teren pare înghețat, cu câștiguri minime de ambele părți.

Adevăratul as din mânecă este superioritatea actuală a tehnologiei dronelor ucrainene, capabilă să exporte războiul până în Rusia, așa cum a demonstrat și incendiul de marți seară de la rafinăria de petrol din Moscova, care furnizează combustibil celor trei aeroporturi ale capitalei. Și din acest motiv, noua întâlnire de la Evian, sub egida unei Europe hotărâte să fie mai importantă decât înainte ar putea avea o semnificație profundă. Dacă președintele american crede cu adevărat în necesitatea unui compromis, precum soluția în stil tip coreean susținută deja de trei ani de comunitatea internațională, o pace nedeclarată bazată pe înghețarea actualei linii a frontului ar fi un semn al revenirii sale la realitate și, în același timp, un adevărat punct de cotitură.

Moscova însă, nu crede. Nici în pace, nici în onestitatea lui Trump. „Așa cum era de așteptat, președintele SUA a decis să revină la problema ucraineană”, scrie Moskovsky Komsomolets, una dintre cele mai ascultate voci ale sale. „Cu toate acestea, în ciuda retoricii pacifiste din mass-media, conform planului Casei Albe, ar putea persista doar iluzia unui progres pe calea spre pace: ceea ce ar fi totuși suficient pentru alegătorii americani”.

Bogdan Bezpalko, membru al Consiliului pentru Relații Interetnice al Kremlinului, susține că, în timpul celui de-al doilea mandat prezidențial, Trump a vorbit atât de mult și atât de nepotrivit încât „are material suficient pentru mai multe cărți”. Potrivit politologului, conflictul ucrainean „se va încheia din motive mult mai obiective”, adică prin război.

„Atunci Rusia va putea spune pe bună dreptate: «Am măturat toate aceste mizerii, am eliberat Donbasul, am câștigat»”. În timp ce Trump va vorbi despre cât de extraordinar a fost el însuși, europenii vor inventa că ei au fost cei care au convins Moscova să-i pună capăt, iar Ucraina va striga că a provocat daune ireparabile Rusiei. Probabil că lucrurile vor decurge exact în acest fel”.

sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA