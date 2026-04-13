Ce este blocada navală impusă de Trump asupra Strâmtorii Ormuz și de ce riscă să fie un autogol

Amenințarea a sosit duminică, în urma eșecului negocierilor maraton dintre SUA și Iran.

„Începând din acest moment, Marina Statelor Unite, cea mai bună din lume, va începe procesul de BLOCARE a tuturor navelor care încearcă să intre sau să iasă din Strâmtoarea Hormuz”, a scris Trump pe Truth Social duminică dimineață, potrivit Avvenire.

„La un moment dat vom ajunge într-o situație în care TUTUROR NAVELOR LI SE VA PERMITE SĂ INTRE ȘI SĂ IASĂ, însă Iranul nu a permis acest lucru”. Luni a sosit și calendarul. Președintele a anunțat că Statele Unite vor bloca navele care „intră sau ies” din porturile iraniene începând din această după-amiază ora 16:00, ora Italiei. Nu numai: potrivit Wall Street Journal, Trump și consilierii săi iau în considerare și posibilitatea „reluării atacurilor militare limitate”. De ce atâta grabă? Să fie aceasta o altă cascadorie retorică pentru a redeschide jocul și a-și impune voința asupra unor negocieri deja blocate? Sau, dimpotrivă, este vorba de o nouă escaladare a conflictului dintre Iran și SUA? Un lucru pare cert: ne confruntăm cu un scurtcircuit ale cărui consecințele sunt deocamdată greu de prevăzut.

„De ce ar bloca Trump strâmtoarea pe care vrea să o redeschidă?”, a întrebat CNN (sarcastic). Tehnic, strâmtoarea nu este închisă. Teheranul a implementat efectiv o închidere „selectivă”, permițând trecerea unor petroliere în schimbul unei taxe de până la 2 milioane de dolari per navă. „Iranul”, continuă postul american de televiziune, „i-a permis petrolului propriu să intre și să iasă din regiune pe tot parcursul războiului: conform datelor firmei de analiză Kpler, până în martie Iranul a reușit să exporte o medie de 1,85 milioane de barili de țiței pe zi cu aproximativ 100.000 de barili pe zi mai mult decât în ultimele trei luni”.

Această strategie iraniană i-a permis regimului să-și „externalizeze” costurile conflictului, manipulând fluxurile de petrol (și nu numai) ca mijloc de a exercita presiune asupra SUA. Prin denunțarea și închiderea strâmtorii, Trump vrea să taie o sursă-cheie de finanțare pentru guvernul și operațiunile militare ale Iranului. Comandamentul Central al SUA a clarificat însă că blocada SUA vizează în mod specific navele care intră și ies din porturile iraniene și nu tot traficul care trece prin strâmtoare.

Însă măsura riscă să devină un autogol gigantic. Sufocarea Strâmtorii înseamnă expunerea lumii la o criză energetică (catastrofală), chiar mai gravă decât cea actuală. Cu rezultatul inevitabil al unei inflații suplimentare. Nu numai, blocada riscă să amplifice tensiunile cu China: gigantul asiatic achiziționează aproximativ 90% din exporturile de petrol ale Iranului, echivalentul a aproximativ 1,7 milioane de barili pe zi. Nu este o coincidență faptul că reacția Chinei a fost rapidă. „Strâmtoarea Ormuz este o rută comercială internațională importantă pentru mărfuri și energie, iar asigurarea securității, stabilității și liberei circulații a acesteia este în interesul comun al comunității internaționale”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe de la Beijing, Guo Jiakun.

Răspunsul Iranului a sosit prompt. „Bucurați-vă de prețurile actuale de la pompă. Cu așa-zisa blocadă, veți regreta în curând cei 4-5 dolari pe galon”, a scris președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, pe X. La rândul său, șeful Marinei Iraniene a definit afirmațiile președintelui american Donald Trump „ridicole”. „Oamenii curajoși ai forțelor navale monitorizează și controlează toate mișcările SUA” în regiune, a declarat Shahram Irani, citat de televiziunea de stat iraniană.

„Amenințările președintelui american de a impune o blocadă maritimă împotriva Iranului sunt complet ridicole și hilare”. Aliații s-au distanțat și ei: „Regatul Unit nu susține blocada navală a Strâmtorii Ormuz anunțată de președintele american Donald Trump. Am fost clari atunci când am spus că nu ne vom lăsa târâți în acest război”, a declarat premierul britanic Keir Starmer. Între timp, președintele francez Emmanuel Macron a promis că „în zilele următoare, împreună cu Regatul Unit, vom organiza o conferință cu acele țări dispuse să contribuie alături de noi la o misiune multinațională pașnică care vizează restabilirea libertății de navigație în Strâmtoarea Ormuz”.

Pentru Ryan Costello, director de politici al Consiliului Național Iranian-American, „o blocadă este un act de război, prin urmare, anunțul lui Trump cum că intenționează să reintre în război este ilegal conform dreptului național și internațional și va fi dezastruos pentru interesele SUA, pentru securitatea regională și poporul iranian”.

Situația pare explozivă. Așa cum relatează Asia Times, „În strâmtoare sunt blocate 230 de petroliere încărcate care nu mai pot să iasă; blocada maritimă a întrerupt peste 80% din importurile de alimente din regiune care depind de aceeași rută, în plus, strâmtoarea este crucială și pentru comerțul global cu îngrășăminte”.

