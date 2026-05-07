Ce se ascunde în spatele "Project Freedom" al lui Donald Trump?

Președintele SUA tocmai a anunțat o întrerupere a operațiunii sale "Project Freedom".

Anunțat duminică, lansat luni și oprit marți seară, "Project Freedom" a generat deja controverse considerabile. Inițial descris ca un gest umanitar de către președintele Trump, acesta avea scopul de a ghida navele blocate prin strâmtoarea Ormuz sau, așa cum a explicat Donald Trump, "de a elibera oamenii, afacerile și țările care nu au făcut absolut nimic rău".Inițiativa a fost acum oprită "pentru o scurtă perioadă", așa cum spune președintele american, relatează La Libre Belgique.

Dar ce se ascunde în spatele acestei operațiuni? Și cum intenționează americanii să o pună în aplicare?

Marco Rubio, șeful diplomației, anunțase sfârșitul operațiunii "Epic Fury", faza ofensivă a războiului din Iran. Prin urmare, Proiectul Freedom ar reprezenta faza defensivă. Statele Unite nu ar trebui, așadar, să deschidă focul din proprie inițiativă. Cum se desfășoară lucrurile? Strâmtoarea Ormuz a fost în mare parte blocată de la începutul războiului din Orientul Mijlociu. Drept urmare, peste 22.000 de marinari așteaptă din 28 februarie o trecere în siguranță, potrivit președintelui Statului Major Interarme. Iar îngrijorarea crește. Stocurile de aprovizionare se diminuează, ceea ce afectează sănătatea fizică și mentală a marinarilor.

În operațiunea lor "Proiectul Libertate", marina SUA a desfășurat "distrugătoare de rachete, peste 100 de aeronave terestre și maritime, platforme fără pilot multi-domeniu și 15.000 de militari", potrivit CENTCOM. În prima zi a operațiunii, acoperirea aeriană pentru nave era mai probabilă decât o escortă fizică. Acoperirea aeriană avea scopul de a împiedica atacurile cu drone și rachete.

Până în prezent, două nave comerciale sub pavilioan american ar fi traversat strâmtoarea Ormuz, potrivit americanilor. Iranienii au negat acest lucru, susținând că au tras asupra navelor. Distrugătoare americane lansatoare de rachete s-ar afla în zonă.Însă o întrebare rămâne, potrivit BBC, chiar dacă operațiunea a fost întreruptă de atunci:

"Ar fi avut majoritatea navelor suficientă încredere în capacitățile americane pentru a trece fără a fi atacate?"

Aceasta este o întrebare pertinentă, având în vedere că administrația Trump nu s-a coordonat cu diverse asociații profesionale care reprezintă navele din regiune.Pentru moment, întrebările legate de operațiune rămân fără răspuns. La cererea Pakistanului, Trump a fost de acord să o suspende.

O retragere strategică?

Cel puțin aceasta este părerea iranienilor, care spun că președintele american a bătut în retragere "după eșecuri repetate". Un expert în Orientul Mijlociu care a lucrat atât pentru Biden, cât și pentru Trump a declarat că proiectul se anunță a fi "foarte, foarte dificil".

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA