Ce trebuie reținut din prima rundă de negocieri Iran-SUA

Iranul și Statele Unite au încheiat luni prima rundă de negocieri menite să pună capăt definitiv războiului din Orientul Mijlociu.

Negocierile, desfășurate în Elveția, negocierile sunt programate să dureze toată săptămâna. Iată principalele concluzii de până acum, potrivit FRANCE 24.

Acord final în termen de 60 de zile

Teheranul și Washingtonul s-au înțeles pe "o foaie de parcurs care vizează ajungerea la un acord final în termen de 60 de zile, punând astfel bazele pentru începerea imediată a unor noi discuții tehnice", au scris mediatorii pakistanez și qatarez într-un comunicat comun.

Unul din punctele cheie va fi programul nuclear iranian. În textul memorandumului de înțelegere deja semnat, Iranul promite că "nu va achiziționa sau dezvolta arme nucleare". Acordul final va fi ratificat printr-o rezoluție obligatorie a Consiliului de Securitate al ONU.

Securizarea Ormuz

Cele două părți au convenit, de asemenea, să stabilească o "linie de comunicații (...) cu scopul de a asigura trecerea în siguranță a navelor comerciale prin Strâmtoarea Ormuz", o cale navigabilă strategică prin care trec de obicei aproximativ 20% din hidrocarburile lumii. Iranul anunțase închiderea acesteia în urma atacurilor israeliene din Liban împotriva Hezbollah, aliatul său.

Traficul comercial trebuie restabilit complet în termen de 30 de zile de la curățarea strâmtorii de mine, conform memorandumului de înțelegere. Teheranul, însă, intenționează să impună "taxe" pentru serviciile prestate pe acest pasaj, care "nu va reveni la situația de dinainte de război", a avertizat negociatorul-șef al Iranului, Mohammad Bagher Ghalibaf.

Conflictul din Liban

"Părțile au convenit să înființeze o celulă de gestionare a conflictelor, care să reunească părțile și Republica Libaneză și să fie condusă de mediatori, pentru a asigura respectarea încetării operațiunilor militare din Liban", au adăugat mediatorii.

Teheranul cere ca acordul de încetare a ostilităților să se aplice și Libanului. Însă prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a afirmat că armata nu se va retrage din sudul țării.Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a raportat totuși "progrese majore către încheierea războiului din Liban".

Active și petrol

Ministrul iranian de externe a anunțat, de asemenea, că "exporturile de petrol și produse petrochimice nu mai sunt restricționate, blocada a fost ridicată, unele active înghețate au fost dezghețate și a fost lansat un plan major de reconstrucție și dezvoltare pentru Iran". Se așteaptă ca acest plan să se ridice la "cel puțin 300 de miliarde de dolari", conform memorandumului de înțelegere.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA