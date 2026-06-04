Cel mai greu an al lui Putin: război fără victorie sau pace, ruși fără internet și fără bani

Războiul stagnant, atacurile ucrainene din interiorul Rusiei și o economie aflată în dificultate erodează imaginea de invulnerabilitate a președintelui rus, potrivit El Mundo.

Kremlinul răspunde cu mai multă cenzură, mai multă putere pentru serviciile de securitate și mai puține promisiuni de victorie.

Când a căzut URSS, fostul Leningrad era deja copleșit de bande criminale. Vladimir Putin se mișca prin oraș cu un pistol cu ​​aer comprimat în jachetă: "Nu mă va salva, dar mă face să mă simt mai în siguranță", i-a spus el unui prieten. Au trecut treizeci de ani, iar președintele rus a optat din nou pentru acest fetiș pentru protecție, în fața unui război care are un impact din ce în ce mai mare asupra teritoriului și economiei sale.

Soluția a fost restricționarea utilizării 3G și a internetului la nivel național. Scopul a fost de a perturba dronele ucrainene și de a împiedica rușii obosiți să comunice prea mult între ei. Dar atacurile continuă, rușii își exprimă opiniile din ce în ce mai mult, iar popularitatea lui Vladimir Vladimirovici scade constant. Magia în declin a trebuit să fie înlocuită cu coerciție. De aceea, serviciile de securitate rusești își consolidează puterea și terorizează alte sectoare ale elitei cu arestări. În 2023, speranța unei victorii rapide a fost pierdută; în 2025, speranța pentru pacea urgentă a lui Trump a fost pierdută. Acum, elita și publicul larg încep să accepte ideea că nu câștigă războiul.

Când rușii și-au pornit televizoarele pe 24 februarie 2022, l-au văzut pe președintele lor promițând să învingă și să dezarmeze nazismul în Ucraina. Propaganda rusă a trecut de la triumfalism la gestionarea uzurii: narațiunea nu mai caută să justifice războiul, ci mai degrabă să acopere gafa lui Putin din 2022. Popularitatea ridicată a președintelui, care l-a lăsat recent răgușit încercând să strige "ura" alături de trupele sale, este în scădere de șapte săptămâni consecutive (conform firmei de sondaje VTsIOM) sau chiar de câteva luni (conform Centrului Levada). "Putin de dinainte de război, fără cămașă și călare pe un cal negru, este acum imposibil de imaginat", notează Aleksandr Baunov, autorul cărții "Koniec rezhima" (Sfârșitul regimului), tradusă în italiană, dar încă nu și în spaniolă.

Unul dintre motivele încetinirii este economia. Autoritățile au fost nevoite să majoreze taxele și să combată evaziunea fiscală. Ratele dobânzilor rămân mari, deoarece Banca Centrală aplică o politică monetară restrictivă pentru a combate inflația. Drept urmare, creșterea economică și veniturile gospodăriilor au încetinit semnificativ. Modelul din timpul războiului dă semne de epuizare: cheltuielile militare încă susțin fabricile, dar cu prețul inflației, al ratelor mari ale dobânzilor, al presiunii fiscale, al măsurilor de austeritate și al unui deficit din ce în ce mai greu de controlat. Putin a cheltuit aproape trei sferturi din rezervele de aur din Fondul Național de Bunăstare în 2022, deoarece nu mai are dolari sau euro în acele fonduri. Economia rusă a crescut cu 4,1% în 2023 și cu 4,3% în 2024, impulsionată de cheltuielile militare. Dar a încetinit la 1% în 2025; în primul trimestru al anului 2026, s-a contractat cu 0,3%.

Un alt motiv al frustrării îl reprezintă problemele de pe linia frontului. Anne Keast-Butler, directoarea GCHQ, un serviciu de informații britanic, a confirmat ceea ce centrele de observare precum ISW indicaseră deja încă din martie și aprilie ale acestui an: armata rusă câștigă mai puțin teritoriu, suferă mai multe pierderi pentru fiecare kilometru câștigat și, pentru prima dată după mult timp, Ucraina începe să recupereze mai mult teren decât pierde în câteva săptămâni. Rusia a suferit probabil peste un milion de victime în total, cu câteva sute de mii de morți. Cifra minimă documentată depășește 200.000, iar cea mai fiabilă estimare independentă este de aproximativ 352.000 de morți până la sfârșitul anului 2025.

"Rusia a rămas fără resurse economice. Oamenii sunt sătui de război. Nu există victorii majore. Și atât în ​​rândul elitei, cât și în societate, există o înțelegere a faptului că este nevoie de o schimbare", explică Roman Dobrojotov din Tallinn, care a trebuit să părăsească Rusia în 2021 după ani de muncă de activist și care este acum un cercetător vedetă pentru site-ul "The Insider".

Izbucnirea războiului a spulberat mai multe acorduri tacite ale putinismului care existaseră mai mult sau mai puțin până atunci: anterior, guvernul nu se amesteca în viața cetățenilor în schimbul faptului că aceștia nu se amestecau în politică; sistemul împiedica schimbarea, dar garanta stabilitatea; iar patriotismul rus putea să-l imite pe cel al bătrânilor săi, dar nu necesita nici riscuri, nici sacrificii. Dintr-o dată, cenzura a început să-i monitorizeze pe cetățenii obișnuiți, economia se clatină la limita necunoscutului, ca în anii întunecați ai lui Boris Elțin, iar recrutarea a determinat sute de mii de ruși îngroziți să fugă.

Chiar și așa, putinismul le-a oferit rapid o nouă soluție: nu puteai fi împotriva războiului, deși puteai trăi separat de el. Dar acum, întreruperile de internet, criza acută și teama de drone trădează ideea că războiul nu poate fi ignorat.

"Locuiesc lângă o bază militară; de la fereastra mea, am văzut atacuri continue cu drone noaptea", explică Olga, mamă a trei copii care locuiește lângă Kotelniki, un oraș satelit al Moscovei, cu o unitate logistică și de sprijin a armatei ruse la doar câteva minute de centru. Orașul a câștigat notorietate datorită raidurilor de recrutare în masă, în special în stațiile de metrou, lăcașurile de cult și magazinele din zonă, pentru a aresta bărbați de vârstă militară și a-i trimite direct la birourile de recrutare ale districtului. "În timpul zilei, trec pe lângă tineri cărora le lipsește un picior sau un braț și, cu excepția cazului acasă, abia pot deschide Telegram, modalitatea prin care mă contactează clienții mei".

După începerea invaziei, Olga a găsit un nou mod de a-și câștiga existența importând bunuri sancționate de pe piața neagră, dar viața ei a devenit din nou complicată. Sursa nemulțumirii sale nu mai sunt atât sancțiunile impuse de guvernele străine, cât mai degrabă restricțiile impuse de autoritățile ruse.

În timp ce Putin aștepta ca Ucraina să obosească și Europa să-și piardă interesul pentru cauza sa disperată, Rusia a progresat în liniște. 2022 a fost anul șocului și al negării: invazia nu a fost un război, iar distrugerea brutală a orașelor vecine se presupunea că era propagandă occidentală. În 2023, s-a acceptat că aceasta nu va fi o bătălie scurtă, iar în 2024, a prins rădăcini un sentiment pe care Baunov îl numește "patriotism cetățenesc". După șocul inițial - mobilizarea, dispariția mărcilor îndrăgite, fuga prietenilor și a celebrităților în mijlocul unui val de represiune și interdicții - o nouă prosperitate a apărut pe ruinele vechii vieți, alimentată de iluzia unei economii bazate pe "consumabilele" războiului.

Reînarmarea a stimulat investițiile în provinciile neglijate de mult timp, unde lichiditatea nou dobândită, alimentată de lupta pentru supraviețuire, era deja vizibilă. Deși rușii nu cuceriseră Kievul, ei au demonstrat că Ucraina nu putea expulza Rusia de pe teritoriul său. Dar, mai presus de toate, a devenit clar că excluderea Rusiei din economia globală nu era ușoară. Nici nu era ușor să o excluzi din geopolitică, deoarece Donald Trump câștigase alegerile. Ucraina era o nucă greu de spart, dar la fel și Rusia. Chiar și pentru cei care nu susțineau războiul, dar urau să-și vadă țara pierzând, supraviețuirea economică a devenit o sursă de mândrie.

2025 a fost anul așteptărilor mari, cu negocierile impuse de Trump ucrainenilor și aliaților lor europeni. Dar până în primăvara anului 2026, "sentimentul comun din 2024 nu mai există", spune Baunov, iar așteptările de anul trecut s-au estompat. Acum oamenii își dau seama de imposibilitatea de a câștiga războiul, care a durat deja mai mult decât bătălia împotriva naziștilor purtată de bunicii lor.

Întregul proces culminează cu proteste care, deși izolate, sunt anecdotice pentru poliție, dar reprezintă, în mod colectiv, un simptom inconfortabil pentru un regim dedicat imobilizării unei minorități și demobilizării majorității. Printre cele mai proeminente voci, influencerița Viktoria Bonia a postat un videoclip adresat direct lui Putin, care a acumulat milioane de vizualizări. În acesta, ea a denunțat cenzura digitală, criticând existența unui "zid gros" care îl izolează pe președinte de problemele reale ale cetățenilor.

Putin, care nu are nici e-mail, nici telefon mobil, "înțelege puțin din ce se întâmplă, dar totuși și-a dat aprobarea" pentru închiderea internetului propusă de cenzorii de securitate din anturajul său, explică Tatiana Stanovaia, fondatoarea R.Politik, o firmă independentă de analiză politică.

Însă toată această nemulțumire nu are nicio șansă să se traducă în schimbări politice în acest moment. Asta se datorează parțial faptului că serviciile de informații funcționează la capacitate maximă. Și, de asemenea, faptului că elita înțelege că este legată de lider: "Cred că oamenii din jurul lui Putin își dau seama că acesta conduce țara într-o direcție foarte greșită. Dar dacă încearcă să-l înlăture, sistemul s-ar putea prăbuși și ar fi îngropați odată cu el, deoarece Putin se află în centrul unei rețele foarte sofisticate de dependențe reciproce, conflicte și gestionare a resurselor", a explicat pentru EL MUNDO Boris Bondarev, care în 2022 a fost singurul diplomat rus care a demisionat din cauza invaziei: "De aceea sunt într-o capcană. Putin va distruge sistemul cu politicile sale, dar dacă încearcă să se salveze prin înlăturarea lui, sistemul va intra în colaps oricum".

"Cred că invazia a avut ca scop consolidarea regimului și repetarea experienței Crimeii", spune Bondarev. Acest obiectiv fiind uitat, arma care îl liniștește pe Putin este FSB, succesorul KGB-ului, "care este deosebit de puternic în timp de război și care, dacă luptele din Ucraina s-ar încheia, ar putea fi nevoit să-și abandoneze obiectivul de a obține un astfel de control total", scrie analista Farida Rustamova în "Vlast", considerând că "scăderea popularității lui Putin este semnificativă", dar "nu critică". Nina, profesoară în capitală, nu este de acord: "Prețurile cresc, iar oamenii sunt iritabili; problemele cu internetul sunt constante".

În orice caz, Dobrojotov avertizează: "Primul lucru pe care trebuie să-l înțelegem este că, chiar dacă nu vedem proteste pe străzi, asta nu înseamnă că oamenii susțin cu adevărat acest regim. Am văzut deja această situație în Uniunea Sovietică. Părea un sistem foarte stabil și, dintr-o dată, s-a prăbușit, iar imediat după aceea am văzut o fațetă foarte diferită a societății".

sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA