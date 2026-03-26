Cele 4 opțiuni elaborate de Pentagon pentru "a da o lovitură fatală Iranului"

Potrivit site-ului american de știri Axios, Pentagonul elaborează în prezent planuri pentru a da o "lovitură fatală" Iranului în cazul în care negocierile eșuează, scrie La libre Belgique.

Prima opțiune implică atacarea sau blocada insulei Kharg, un punct de tranzit pentru 90% din exporturile de petrol iranian.

A doua ar lua în considerare invadarea insulei Larak, o fortăreață strategică în strâmtoarea Ormuz, echipată cu radare, buncăre și nave lansatoare de rachete.

O a treia opțiune ar consta în capturarea insulei Abu Musa și a două insulițe vecine de la intrarea în strâmtoare, teritorii aflate în prezent sub control iranian, dar revendicate de Emiratele Arabe Unite.

În cele din urmă, blocarea sau confiscarea navelor care transportă petrol iranian se numără, de asemenea, printre scenariile luate în considerare.

Conform unor surse, armata americană are în vedere și o intervenție terestră în Iran, menită să confiște uraniul puternic îmbogățit sau, în caz contrar, să-l distrugă prin noi atacuri aeriene. La sfârșitul lunii iunie, Statele Unite au efectuat deja bombardamente asupra siturile Natanz, Isfahan și Fordow.

Deși nu a fost luată nicio decizie finală, președintele SUA a declarat că este pregătit să intensifice presiunea militară în cazul în care negocierile eșuează.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA