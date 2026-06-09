Cheltuielile pentru arme nucleare ating un nivel istoric

Bugetele alocate dezvoltării arsenalelor nucleare au crescut cu 19% în 2025, ajungând la un record de 119 miliarde de dolari sau aproape 103 miliarde de euro.

"Cel mai puțin ce se poate spune este că dezarmarea nu este pe ordinea de zi", deplânge cotidianul Le Temps.

O nouă cursă a înarmării nucleare a început, notează cotidianul elvețian Le Temps, care prezintă un raport al ONG-ului Campania Internațională pentru Abolirea Armelor Nucleare (ICAN) cu sediul la Geneva, laureat al Premiului Nobel pentru Pace în 2017.

Având în vedere că două războaie în desfășurare, în Ucraina și Iran, implică puteri nucleare, cheltuielile celor nouă state care dețin în prezent arsenale nucleare "explodează", relatează ziarul. Până în 2025, acestea vor fi cheltuit un total de 119 miliarde de dolari (aproape 103 miliarde de euro) pentru dezvoltarea și întreținerea acestor sisteme de arme, potrivit raportului ICAN intitulat "Premeditat: Cheltuieli cu armele nucleare în 2025". "Un record istoric", subliniază Le Temps.

Comparativ cu 2024, această cifră reprezintă o creștere de 19%, sau încă 16,8 miliarde de dolari (peste 14,5 miliarde de euro). Cele două țări care cheltuie cel mai mult sunt, așa cum era de așteptat, Statele Unite și China.

Până în 2025, Washingtonul a cheltuit 69,2 miliarde de dolari (59,8 miliarde de euro) pentru arme nucleare, mai mult decât toate celelalte țări la un loc. Cât despre China, care încearcă să ajungă din urmă Statele Unite și Rusia cu o viteză amețitoare, a alocat 13,5 miliarde de dolari (11,6 miliarde de euro) din bugetul său dezvoltării arsenalului său nuclear.

Totul indică faptul că și celelalte puteri nucleare intenționează să continue dezvoltarea arsenalelor lor. "Cel mai puțin ce se poate spune este că dezarmarea nu este de actualitate", deplânge situația Le Temps.

Proiecții înspăimântătoare privind cheltuielile Coreea de Nord și-a dublat capacitatea de producție de materiale fisile și intenționează să implementeze "un plan ambițios de creștere a forțelor sale nucleare într-un ritm exponențial".

În 2025, investițiile nucleare ale Regatului Unit (12,6 miliarde de dolari) le-au depășit pentru prima dată pe cele ale Rusiei (9,5 miliarde de dolari). Franța și-a anunțat intenția de a-și împărtăși capacitățile de descurajare cu partenerii săi europeni, iar "președintele Macron a lăsat să se înțeleagă că țara sa își va mări arsenalul de focoase nucleare".

"Proiecțiile viitoare privind cheltuielile sunt înspăimântătoare", subliniază cotidianul elvețian. Potrivit ICAN, sumele dedicate armelor nucleare ar putea ajunge la 1.000 de miliarde de dolari în următorii zece ani.

"Într-o perioadă în care costul vieții crește vertiginos, iar alimentele și energia devin inaccesibile pentru atât de mulți oameni, este de neconceput ca aceste nouă țări să cheltuiască miliarde pe o falsă promisiune de securitate", estimează Susi Snyder, directoare de programe la ICAN, care a subliniat de asemenea că "armele nucleare nu pot fi folosite fără a provoca o catastrofă".

Sursa: COURRIER INTERNATIONAL/RADOR RADIO ROMÂNIA