China nu intenționează să invadeze Taiwanul în 2027, potrivit serviciilor secrete americane

Un răgaz binevenit. În prezent China nu intenționează să invadeze Taiwanul în 2027, dar încearcă să preia controlul asupra insulei fără a recurge la forță, potrivit unui raport anual al serviciilor secrete americane publicat miercuri. Beijingul susține că Taiwanul face parte din teritoriul chinez și nu exclude utilizarea forței pentru a-l ocupa. Desfășurarea de nave de război și avioane de vânătoare în jurul insulei a devenit aproape zilnică, scrie Le Figaro.

Serviciile de informații americane "consideră că liderii chinezi nu intenționează în prezent să lanseze o invazie a Taiwanului în 2027 și nici nu au un calendar fix pentru realizarea unificării", potrivit raportului anual de evaluare a amenințărilor.

Serviciile de informații americane "ar trebui să renunțe la părtinirea ideologică și la mentalitatea de tip totul sau nimic moștenită din Războiul Rece, să își corecteze percepția asupra Chinei și să înceteze să denigreze teoria amenințării Chinei", a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe chinez, Lin Jian, într-o conferință de presă de joi.

Anul trecut oficialii Departamentului Apărării al SUA au prezentat anul 2027 ca fiind o posibilă fereastră pentru un atac. Cu toate acestea, serviciile secrete americane au oferit o analiză mai nuanțată a situației. "În 2026 Beijingul va continua probabil să caute să creeze condițiile pentru o eventuală unificare cu Taiwanul, fără a recurge la conflict", se preconizează în document.

Potrivit aceleiași surse, oficialii chinezi recunosc că o invazie amfibie a Taiwanului "ar fi extrem de complexă și ar prezenta un risc ridicat de eșec, mai ales în cazul unei intervenții americane".

China declară public că "unificarea cu Taiwanul este esențială pentru atingerea" obiectivului său de a redeveni o mare putere "până în 2049", anul centenarului Republicii Populare - un termen limită potențial mult mai îndepărtat, subliniază în continuare autorii raportului.

Acesta subliniază că Beijingul ia în considerare o serie de factori în orice decizie de a invada Taiwanul, inclusiv pregătirea sa militară, situația politică a insulei și dacă Washingtonul ar interveni sau nu în favoarea Taiwanului. Statele Unite nu recunosc oficial statutul de stat pentru Taiwan, dar rămân principalul partener și furnizor de arme al insulei.

