China și marele truc al "rafinăriilor independente" prin care sfidează SUA

Nu este doar blocada "virtuală" impusă de regimul de la Teheran asupra strâmtorii Ormuz, contracarată de embargoul Marinei SUA asupra petrolierelor iraniene, potrivit Corriere deldla Sera.

În jocul strategic din Golful Arabo-Persic, Statele Unite au reînviat o armă străveche și tradițională: sancțiunile economice. Acum trebuie să decidă în ce măsură să le aplice împotriva unui actor decisiv: China.

Pe fundal este vizita de stat a lui Donald Trump la Beijing, programată pentru 15 mai, în timpul căreia războiul din Iran va fi în centrul atenției gazdei, Xi Jinping. După o amânare inițială, data de la mijlocul lunii mai fusese aleasă astfel încât summitul să poată avea loc după încheierea războiului. Acest lucru pare puțin probabil. Nici o nouă amânare a summitului dintre cei mai puternici doi lideri ai lumii nu poate fi exclusă.

Între timp, Statele Unite își intensifică eforturile de a întrerupe cea mai vitală sursă de finanțare a Iranului: comerțul secret cu petrol cu ​​China. Acest ecosistem economic, care a început modest, a canalizat zeci de miliarde de dolari pe an către Teheran.

În timp ce Washingtonul încearcă să stranguleze Iranul cu blocade navale și interceptări de petroliere, în ultimele zile a făcut noi pași pentru a viza rafinăriile private chineze, cunoscute în jargonul industriei drept "teapots" /"ceainice"/, care absorb aproape fiecare baril de petrol exportat de Iran.

Departamentul Trezoreriei a impus sancțiuni unei filiale a Hengli Petrochemical, acuzată că a achiziționat petrol iranian în valoare de miliarde de dolari, împreună cu 40 de companii de transport maritim și nave implicate în acest comerț. Apoi, a avertizat băncile că ar putea fi sancționate, dacă facilitează plăți legate de acest comerț. În trecut, aceste rafinării au supraviețuit la tot: sancțiunilor americane și chiar încercărilor guvernului chinez de a le închide, înainte de a deveni utile Beijingului.

Pentru China, aceste o sută de rafinării private și independente reprezintă un instrument crucial pentru încălcarea sancțiunilor. Ministerul chinez de Externe a declarat că sancțiunile unilaterale ale SUA "nu au nicio bază în dreptul internațional" și că Beijingul își va apăra companiile.

Prin delegarea comerțului cu petrol iranian către operatori privați, China este capabilă să sprijine Teheranul și să își asigure aprovizionarea cu energie, menținând în același timp un echilibru în relațiile cu Statele Unite și Orientul Mijlociu. Xi are o problemă relațională nu numai cu Trump, ci și cu monarhiile arabe din Golf.

Fiind cel mai mare importator de petrol din lume, China achiziționează marea majoritate a petrolului iranian, însă acoperă puțin mai mult de o zecime din nevoile sale; prin urmare, este de asemenea un client important al Arabiei Saudite, al Emiratelor și al tuturor celorlalți producători din Golf, care sunt din ce în ce mai nerăbdători cu relația Beijing-Teheran. Saudiții, emiratezii și alții i-au cerut în repetate rânduri lui Xi să înceteze livrările militare către Iran și să facă presiuni asupra regimului pentru a renunța la agresiunea vecinilor săi.

Între timp, China a dezvoltat un sistem paralel pentru comerțul său cu Teheranul, separat de piața oficială, conformă sancțiunilor. Mulți operatori nu se mai tem de sancțiuni: piața ilegală a crescut atât de mult încât pare acceptabilă.

Formal, China nu importă petrol iranian: statisticile oficiale nu au înregistrat nicio achiziție din 2023. În realitate, comerțul are loc prin stratageme complexe: petroliere care își opresc transponderele pentru a se face mai puțin vizibile, transferuri offshore pentru a ascunde originea țițeiului și companii-paravan pentru plăți.

Rafinăriile chineze independente, spre deosebire de marile companii de stat, au puține active în străinătate și pot opera în yuani mai degrabă decât în ​​dolari, reducând impactul sancțiunilor. Acestea reprezintă acum aproximativ 12% din importurile de petrol ale Chinei.

Rețeaua logistică a explodat: aproape 600 de nave sunt implicate în transport clandestin, comparativ cu 70 în 2020. Potrivit experților americani, aceste rafinării mențin regimul iranian pe linia de plutire.

Închiderea completă a acestui comerț este dificilă. Ar necesita măsuri drastice, cum ar fi interceptări la scară largă sau atacuri asupra infrastructurii energetice iraniene, cu consecințe asupra prețurilor globale și a relațiilor cu Beijingul. Aceste rafinării au apărut aproape accidental. Ani de zile, guvernul central s-a opus acestora, care dorea să concentreze sectorul în companii mari de stat, precum Sinopec. Acestea au supraviețuit datorită sprijinului autorităților locale și refugiindu-se într-un fel de economie subterană. În 2015, Beijingul și-a schimbat cursul, permițându-le să importe petrol.

Inițial, Iranul nu era principalul furnizor. Totul s-a schimbat în 2018, odată cu înăsprirea sancțiunilor americane: petrolul iranian a devenit la preț redus, mai ieftin, dar riscant pentru companiile mari, în timp ce mai atractiv pentru operatorii independenți. Importurile chinezești de petrol iranian s-au dublat astfel, ajungând la aproximativ 1,4 milioane de barili pe zi. Hengli, una dintre companiile sancționate, și-a văzut veniturile triplate, ajungând la 30 de miliarde de dolari. Neagă orice relație cu Teheranul și continuă să funcționeze normal, plătind în yuani.

Acesta este punctul orb în războiul economic împotriva Iranului, iar totul provine din China. Washingtonul strânge lațul, dar de fiecare dată constată că nodul se mută în altă parte. Nu dispare. Strategia americană este clară: să întrerupă fluxul de bani care menține regimul de la Teheran pe linia de plutire, lovind principala sa sursă de venit: petrolul. Însă, sancțiunile funcționează doar dacă toată lumea le respectă.

Washingtonul răspunde ridicând ștacheta: sancțiuni țintite, amenințări la adresa băncilor, presiuni asupra companiilor de transport maritim. Dar cu cât lovește mai mult, cu atât apare un paradox. Această piață neagră nu se micșorează: crește. A devenit atât de mare încât mulți operatori consideră acum riscul acceptabil. Sancțiunea, dintr-un factor de descurajare, se transformă într-un cost al desfășurării afacerilor. Pentru China, această ambiguitate este un atu strategic. Prin delegarea comerțului către operatori privați, aceasta poate nega orice implicare directă, poate menține relații oficiale cu Statele Unite și, în același timp, poate garanta aprovizionarea cu energie la costuri reduse. Un echilibru subtil, poate precar, dar eficient până acum.

Rezultatul este un sistem dual: pe de o parte, piața oficială, conformă cu normele internaționale; pe de altă parte, o rețea paralelă care le ocolește. Două economii energetice coexistând, aproape fără a se atinge.Închiderea completă a acestui ciclu ar fi posibilă doar cu măsuri drastice: blocade navale mai agresive, confiscări sistematice, poate chiar atacuri asupra infrastructurii iraniene. Costul ar deveni global: creșterea prețurilor petrolului, tensiuni cu Beijingul, riscul escaladării.

Istoria rafinăriilor independente din China este grăitoare. Acestea s-au născut la marginea sistemului, aproape din greșeală, cu opoziția puterii centrale. Au supraviețuit datorită flexibilității, adaptării și rețelelor locale. Și astăzi au devenit o rotiță vitală în geopolitica energetică globală. Aceasta este o lecție care se aplică tuturor sancțiunilor timpului nostru: simpla impunere a unui embargou nu este suficientă pentru ca acesta să funcționeze. Aproape întotdeauna există cineva gata să construiască un canal alternativ. Și adesea, acel canal ajunge să devină sistemul real.

sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA