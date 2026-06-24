China spune că are dreptul să vizeze persoanele de peste hotare ce încalcă legea unității etnice

China are dreptul să vizeze persoanele din afara granițelor sale care încalcă noua sa lege privind unitatea etnică, a declarat miercuri un oficial de rang înalt, adăugând că acest lucru este în conformitate cu practicile internaționale.

China a adoptat legea în martie pentru a crea o identitate națională „comună” între cele 55 de grupuri etnice minoritare ale țării, inclusiv tibetanii și uigurii. Unele grupuri etnice sunt iritate de dominația chineză și, de-a lungul anilor, au organizat adesea proteste, unele dintre ele violente.

Noua lege, care intră în vigoare la 1 iulie, include o clauză care prevede că persoanele și grupurile din afara granițelor Republicii Populare Chineze pot fi trase la răspundere legală pentru subminarea „unității și progresului etnic sau incitare la separatism etnic”.

Acest lucru a stârnit alarmă în special în Taiwanul revendicat de China, în special că ar putea oferi Beijingului o altă bază legală pentru a-i urmări pe taiwanezi, pe care îi consideră separatiști.

Grupurile pentru drepturile omului s-au plâns de asemenea că China a încercat să folosească „notificările roșii” ale Interpol pentru a încerca să determine guvernele străine să aresteze persoane din străinătate pe care le dorește în țară pentru a fi urmărite pentru infracțiuni politice.

Vorbind la o conferință de presă la Beijing despre lege, ministrul adjunct al Justiției, Hu Weilie, a declarat că anumite organe de presă occidentale, pe care nu le-a numit, au „distorsionat și interpretat greșit” prevederea privind drepturile externe.

„Această prevedere se bazează pe condițiile naționale ale Chinei, este conformă principiilor juridice și este în concordanță cu practica internațională. Este o prevedere legală legitimă, legală, necesară și fezabilă”, a spus el.

„Țările din întreaga lume au dreptul de a preveni activitățile separatiste și distructive și de a menține solidaritatea socială și ordinea normală, prin legislația internă.”

Prevederea privind drepturile externe vizează actele ilegale și utilizează metode bazate pe statul de drept pentru a „proteja împotriva diverselor acte ilegale care implică afaceri etnice din afara țării”, a adăugat el.

Aplicarea prevederii privind drepturile externe a legii va proteja în mod eficient suveranitatea, securitatea și interesele de dezvoltare ale Chinei, precum și drepturile și interesele legale ale persoanelor din toate grupurile etnice, a adăugat Hu. „Nu va afecta schimburile interpersonale normale dintre China și alte țări, discuțiile academice, cooperarea economică și comercială sau alte activități.”

Surse: REUTERS/RADOR RADIO ROMÂNIA