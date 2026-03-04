Mojtaba Khamenei va fi succesorul lui Ali Khamenei. Acesta fusese considerat mort, împreună cu tatăl său, în atacul aerian israeliano-american, care l-a ucis pe ayatollahul Ali Khamenei, sâmbătă, potrivit Il Messaggero.

În schimb, al doilea fiu al lui Khamenei, în vârstă de 56 de ani, a fost ales noul Lider Suprem de către Adunarea Experților. Adunarea, care s-a întrunit pentru a vota online după raidul asupra sediului din Qom, a optat pentru Mojtaba Khamenei, cedând, de asemenea, presiunilor din partea Pasdaranilor. Cu toate acestea, tocmai succesiunea tată-fiu l-a făcut inițial un candidat improbabil într-un context revoluționar precum cel al Iranului, născut din răsturnarea monarhiei șahului. Ayatollahul Khamenei însuși, în timpul vieții sale, și-a exprimat reticența în a susține o succesiune dinastică.

Deși nu are carisma tatălui său, Mojtaba Khamenei este cunoscut pentru influența sa considerabilă din culise și legăturile puternice cu Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC), dar și cu forța paramilitară, Basij. De asemenea, era considerat cel mai probabil candidat pentru a menține controlul asupra rețelei financiare pe care o construise tatăl său.

Născut la Mashhad în septembrie 1969, a servit în războiul Iran-Irak din 1987 până în 1988, iar în 1999 și-a continuat studiile în Qom pentru a deveni cleric.

Multă vreme a fost considerat cel mai influent fiu al lui Khamenei și un posibil succesor al tatălui său ca lider suprem. Însă, Mojtaba este, de asemenea, o figură controversată pentru presupusa sa avere, deținând proprietăți imobiliare și în Occident, despre care s-a discutat într-o investigație recentă a "Bloomberg".

L-a susținut pe Ahmadinejad în controversatele alegeri prezidențiale din 2005 și 2009 și, conform relatărilor din presă, este posibil să fi jucat un rol principal în orchestrarea victoriei sale electorale din 2009. Fusese pre-desemnat ca succesor al tatălui său, iar "Iran International" a relatat în urmă cu aproximativ un an și jumătate că fusese ales în secret ca succesor al său, deși recent nu era considerat un candidat autentic, deoarece Liderul însuși a declarat întotdeauna că nu își dorește o succesiune dinastică.

În ultimele zile au circulat zvonuri că ar fi fost ucis sau grav rănit împreună cu tatăl său. Aceste zvonuri nu au fost niciodată confirmate. Agenția de știri iraniană "Mehr" a relatat miercuri că Mojtaba este în siguranță și nevătămat după atacul, care i-a ucis tatăl, soția și alți membri ai familiei.

Conform surselor "Bloomberg", Mojtaba Khamenei a construit un imperiu imobiliar global în valoare de peste 100 de milioane de lire sterline numai în Regatul Unit. Fondurile au provenit în principal din vânzările de petrol iranian și au tranzitat prin conturi în Marea Britanie, Elveția, Liechtenstein și Emiratele Arabe Unite, prin intermediul unor companii-fantomă înregistrate în St. Kitts și Nevis și Insula Man.

Printre cele mai documentate structuri se numără o vilă de pe Bishops Avenue din Londra - așa-numita "Billionaire's Row" - achiziționată în 2014 pentru 33,7 milioane de lire sterline. Portofoliul se extinde la hoteluri de lux din Frankfurt și Mallorca, o vilă în "Beverly Hills din Dubai" și active deținute anterior la Toronto și Paris.

Niciunul dintre aceste bunuri nu este înregistrat direct pe numele lui Mojtaba: numele său nu apare în niciun document, fiind înlocuit de intermediari de încredere și companii-fantomă chinezești. Bărbatul-cheie identificat de "Bloomberg" este bancherul iranian Ali Ansari, sancționat de guvernul britanic în octombrie 2025 pentru finanțarea Gărzilor Revoluționare.

Departamentul Trezoreriei SUA l-a sancționat pe Mujtaba încă din 2019, dar sancțiunile nu au împiedicat extinderea imperiului, exploatând lacunele din sistemele de transparență a proprietății bunurilor din multe jurisdicții occidentale.

