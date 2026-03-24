Compania TotalEnergies, plătită de administrația Trump pentru a renunța la energia eoliană în SUA

Guvernul american, care nu este în favoarea surselor regenerabile, va plăti un miliard de dolari multinaționalei franceze pentru a-i rambursa concesiile semnate în timpul mandatului lui Joe Biden.

Pentru Politico, aceasta este "cea mai recentă lovitură dată industriei energiei eoliene de administrația Trump". Luni, la o conferință pe tema energiei din Houston, Departamentul de Interne al SUA a anunțat că anulează contractul cu TotalEnergies pentru construirea a două parcuri eoliene în largul coastei de est a Statelor Unite. Gigantul energetic francez s-a angajat să investească suma rambursată - 928 de milioane de dolari - în proiecte de petrol și gaze din Golful Mexic și Texas.

Prin acest "acord neobișnuit", explică The New York Times, grupul renunță la cele două concesiuni semnate cu administrația Biden pentru parcuri eoliene situate la 90 de kilometri în largul coastei Long Island și la 35 de kilometri în largul coastei Carolinei de Nord. Aceste parcuri eoliene ar fi furnizat electricitate la aproape 1,5 milioane de locuințe și afaceri. Ziarul comentează că este vorba despre "un transfer extraordinar de bani ai contribuabililor către o companie străină pentru a susține producția de combustibili fosili, un factor major al schimbărilor climatice".

Doug Burgum, secretarul de interne, a justificat decizia la Fox News Digital afirmând că energia eoliană offshore a fost "una dintre cele mai scumpe, mai puțin fiabile, mai dăunătoare mediului și mai dependente de subvenții niciodată impuse utilizatorilor și contribuabililor americani".

Patrick Pouyanné, PDG la TotalEnergies, a descris alegerea drept "pragmatică", afirmând că producerea de energie eoliană offshore în Statele Unite "era prea scumpă". El a clarificat, însă, că firma nu renunță la energia eoliană sau solară terestră. Investițiile în Texas și Golful Mexic "vor ajuta la aprovizionarea Europei cu gaze naturale lichefiate atât de necesare", a adăugat el, citat de The Hill.

Cotidianul "Washington Post" amintește că Donald Trump "face campanie împotriva energiei eoliene offshore de mai bine de un deceniu", încă de când a pierdut o bătălie juridică privind construirea unui parc eolian vizavi de unul dintre terenurile sale de golf din Scoția. "A spus că turbinele sunt urâte, scumpe și periculoase pentru animale", subliniază cotidianul din capitala Statelor Unite.

Președintele american a susținut, de asemenea, că turbinele eoliene provoacă cancer.Încă de la începutul celui de-al doilea mandat, administrația sa a "înmulțit obstacolele" în calea energiei eoliene, relatează CNN. Anul trecut, însă, anularea a cinci proiecte în curs de desfășurare pe Coasta de Est a Statelor Unite a fost anulată de instanțe. Anunțul de luni "este primul semn al unei noi strategii: guvernul federal plătește pentru a opri parcurile eoliene înainte chiar de începerea construcției", constată canalul de știri.

Kathy Hochul, guvernatoarea democrată a statului New York, a denunțat "o utilizare abuzivă și scandaloasă a banilor contribuabililor" după ce a aflat despre anularea contractului de închiriere. "Experții cred că investițiile în energia regenerabilă, inclusiv cea eoliană și solară, pot proteja țările de prețurile volatile ale petrolului, în special în perioade de război", relatează "The New York Times".

Sursa: COURRIER INTERNATIONAL/RADOR RADIO ROMÂNIA