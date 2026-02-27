Consilierul prezidențial Marius Lazurca: Ambasadoarea din Iran și personalul ambasadei, în siguranță

Consilierul prezidențial Marius Lazurca a anunțat sâmbătă, într-o postare pe rețeaua X, că ambasadoarea României în Iran și personalul ambasadei sunt în siguranță.

Reamintim că ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a declarat că țara sa a lansat un atac ”preventiv” asupra Iranului. El a anunțat, de asemenea, starea de urgență în Israel, în așteptarea unor represalii.

Atacul a fost lansat în coordonare cu SUA, potrivit publicației israeliene Ynet News și CNN.

Presa de stat iraniană a relatat că s-au auzit explozii în estul și nordul Teheranului.

Agenția de presă Fars anunță că explozii s-au auzit în cinci orașe: Teheran, Isfahan, Qom, Karaj și Kermanshah.

Organizațiilor internaționale de știri li se refuză adesea vizele pentru Iran, ceea ce le limitează sever capacitatea de a aduna informații despre ceea ce se întâmplă în interiorul țării, notează BBC.

