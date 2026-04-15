Coreea de Nord denunță o "provocare gravă" din partea Japoniei

Coreea de Nord a acuzat miercuri Japonia de "provocare gravă" după ce Tokyo și-a exprimat opoziția față de programul nuclear al țării în "Cartea Albastră” diplomatică publicată săptămâna trecută, scrie Tribune de Geneve.

Cele două țări nu mențin relații oficiale, iar Phenianul critică în mod regulat Tokyo pentru colonizarea Coreei (1910-1945). În această "Carte Albastră", menită să prezinte pozițiile diplomatice ale orașului Tokyo, Japonia și-a reiterat opoziția față de deținerea de arme nucleare de către Coreea de Nord.

De asemenea, Japonia și-a exprimat neliniștea față de desfășurarea de trupe și muniții de către Coreea de Nord pentru a sprijini efortul de război al Rusiei împotriva Ucrainei. Însă Phenianul a insistat că nu va renunța niciodată la arsenalul său nuclear, numind traiectoria acestuia "ireversibilă" și promițând să își consolideze capacitățile.

Această poziție constituie "o provocare gravă care încalcă drepturile suverane, interesele de securitate și drepturile de dezvoltare ale statului nostru sacru", a declarat un oficial neidentificat din cadrul Ministerului de Externe nord-coreean într-un comunicat difuzat de agenția oficială de știri KCNA.

Declarația menționa că "măsurile de consolidare a capacităților de apărare ale Coreei de Nord se încadrează în dreptul la autoapărare". Aceasta descria "Cartea Albastră" ca fiind "țesută dintr-o logică de gangsteri" și "absurdități".

Japonia a retrogradat și China, descrisă odinioară drept "unul dintre cei mai importanți parteneri ai Japoniei", la rangul de "vecin important", pentru prima dată în zece ani.

Acest fapt marchează oficial o deteriorare a relațiilor dintre cele două țări, după ce prim-ministrul naționalist japonez Sanae Takaichi a sugerat că țara sa ar putea interveni militar în cazul unui atac asupra Taiwanului, pe care Beijingul îl consideră una dintre provinciile sale.

AIEA avertizează cu privire la activitățile recente ale Coreei de Nord

Coreea de Nord prezintă o "amplificare foarte îngrijorătoare" a capacităților de producție de arme nucleare, a avertizat miercuri șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), scrie La Libre Belgique.

Țara izolată ar opera mai multe instalații de îmbogățire a uraniului, o etapă cheie în producția de focoase nucleare, potrivit serviciilor secrete sud-coreene.

Printre acestea se numără și instalația nucleară de la Yongbyon, pe care Phenianul ar fi demontat-o ​​după negocieri și reactivat-o în 2021. "În timpul evaluărilor noastre periodice, am putut confirma că există o creștere rapidă a activității" la Yongbyon, a declarat directorul general al AIEA, Rafael Grossi, într-o conferință de presă la Seul.

Agenția a observat de asemenea o creștere a operațiunilor la unitatea de reprocesare și la reactorul cu apă ușoară al amplasamentului, precum și punerea în funcțiune a altor instalații, a explicat dl Grossi.

"Toate acestea indică o creștere foarte serioasă a capacităților de producție a armelor nucleare ale Coreei de Nord, estimate la câteva zeci de focoase nucleare".

Coreea de Nord, care a efectuat primul său test nuclear în 2006, este supusă unei serii de sancțiuni ONU din cauza programelor sale de armament.Conducătorul său, Kim Jong-un, a reiterat luna trecută că țara sa nu va renunța niciodată la statutul său de putere nucleară și că dezvoltarea arsenalului său nuclear este "pe deplin justificată".

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA