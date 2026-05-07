Coreea de Nord își schimbă Constituția: Kim devine „unicul comandant nuclear”

Coreea de Nord își schimbă constituția: reunificarea cu Coreea de Sud nu va avea loc, iar Kim devine „unicul comandant nuclear” (iar Trump nu obiectează), scrie Il Corriere della Sera.

Coreea de Nord a lansat o reformă constituțională care include o nouă clauză care declară Coreea de Sud țară vecină, după ce timp de decenii dinastia Kim a pledat pentru „reunificarea” peninsulei (sub conducerea sa, desigur). Acum, însă, termeni precum „jumătatea nordică”, „marea unitate națională” și „unificare pașnică” au fost eliminați din constituția modificată prin ordinul lui Kim Jong-un.

În urmă cu câțiva ani, șeful regimului a anunțat că Coreea de Sud ar trebui considerată un „stat ostil”. Revizuirea constituțională a durat ceva timp și a fost finalizată abia în primăvara aceasta. Acum, documentul a fost primit și de Seul, care îl analizează.Documentul nu definește în mod specific granița cu Sudul, iar acest lucru, potrivit politologilor sud-coreeni, indică faptul că Phenianul nu are în prezent intenția de a crea noi focare de tensiune teritorială.

Noul text atribuie oficial comanda supremă a forței nucleare a Phenianului președintelui Comisiei pentru Afaceri de Stat (titlul oficial al lui Kim Jong-un). Această clarificare, într-o țară guvernată ca un moșie de familie, poate părea irelevantă. Însă este semnificativ faptul că, în timp ce proiectul nuclear costă scump Iranul, Coreea de Nord își poate etala puterea fără teama atacurilor americane și fără avertismente din partea Washingtonului.

Mareșalul de la Phenian a profitat de ocazia conflictului din Golful Persic pentru a justifica încă o dată existența arsenalului său de arme de distrugere în masă. La sfârșitul lunii martie, el a declarat: „Realitatea de astăzi demonstrează clar legitimitatea alegerii strategice a națiunii noastre de a respinge vorbele dulci ale inamicului și de a-și asigura pentru totdeauna o forță nucleară”. Kim și-a încheiat discursul declarând: „Nu mai suntem amenințați; în cazul în care este necesar, acum avem puterea de a îi amenința noi pe dușmani”.

Un paragraf din constituția modificată adaugă că Coreea de Nord „este un stat responsabil, posesor de arme nucleare”, care va continua să-și dezvolte arsenalul pentru a proteja existența țării și a stabilității regionale și globale.Coreea de Nord este considerată cea mai închisă și izolată țară din lume, dar Kim și demnitarii săi urmăresc și studiază politica internațională. Ei consideră armele nucleare o poliță de asigurare indispensabilă pentru a preveni răsturnarea regimului și își amintesc că în 2003, Saddam Hussein a fost înlăturat din Irak de către Statele Unite pentru „cauza justă” de a-l priva de armele de distrugere în masă (pe care, întâmplător, nu le mai deținea). În Libia, Gaddafi a renunțat la programul său nuclear și a fost înlăturat și ucis în 2011. Ultimul pe listă a fost ayatollahul Ali Khamenei, ucis în februarie 2026 într-un atac orchestrat de Netanyahu și Trump pentru a opri cursa Iranului pentru arma interzisă.

Denuclearizarea nu se mai află pe masa discuțiilor de la Phenian. Timp de câteva decenii, fusese ținta sancțiunilor internaționale și apoi a încercării lui Donald Trump din 2018 de a-l convinge pe Kim să se dezarmeze în schimbul unui ajutor economic masiv.

Kim Jong-un a acumulat cel puțin 50 de arme nucleare, a demonstrat capacitatea de a le monta pe rachete, inclusiv intercontinentale, a dezvăluit punerea în funcțiune a unei a doua instalații de îmbogățire a uraniului și a făcut din solicitarea recunoașterii Coreei de Nord ca putere nucleară o precondiție pentru orice dialog viitor cu Statele Unite.

Chiar înainte ca arsenalul nuclear să fie inclus în constituția Phenianului, administrația americană a recunoscut că, Coreea de Nord a devenit o putere nucleară și, mai devreme sau mai târziu cele două părți vor trebui să reia dialogul plecând de la această bază.

Între timp, Kim transmite semnalul său constituțional Coreei de Sud, pe care o numește stat „vecin” și „ostil”. Politologii din Seul interpretează această evoluție ca o dorință de a proiecta o imagine a Coreei de Nord ca o „țară normală”, ceea ce ar putea duce la o coexistență pașnică.

Kim Jong-un, aparent uitat de Donald Trump după cele trei summituri spectaculoase din 2018, și-a găsit cu siguranță un nou prieten în Vladimir Putin, cu care a semnat un pact de ajutor militar reciproc, cimentat cu sângele a mii de soldați nord-coreeni trimiși pe linia frontului în războiul cu Ucraina. Mareșalul nord-coreean a atras atenția internațională și în octombrie anul trecut, când a stat alături de Xi Jinping la Beijing pentru celebrarea victoriei din cel de-al Doilea Război Mondial. În acest moment, vechea etichetă de „regat pustnic” ar trebui să dispară din știrile despre Coreea de Nord deoarece Kim și-a jucat bine cărțile.

