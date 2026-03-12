Coreea de Sud plafonează prețurile la combustibili pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu

Confruntată cu creșterea prețurilor la petrol de la începutul războiului din Orientul Mijlociu, Coreea de Sud a decis să plafoneze temporar prețurile angro la combustibili, scrie lalibre.be.

Coreea de Sud a anunțat joi implementarea, începând cu miezul nopții, a unui plafon al prețurilor angro la combustibili pentru a frâna creșterea bruscă de la începutul războiului din Orientul Mijlociu. Aceasta este prima dată când a patra cea mai mare economie a Asiei a luat o astfel de măsură din 1997.

Țara este puternic dependentă de importurile de hidrocarburi, în special din Golf, iar guvernul a indicat că încearcă să găsească surse alternative de aprovizionare din cauza blocării strâmtorii Ormuz de către Teheran.

"Guvernul a decis să ia măsuri instituționale pentru a reduce creșterea recentă a prețurilor interne la combustibili, cauzată de situația din Orientul Mijlociu", a declarat Ministerul Energiei într-un comunicat.

Plafonarea prețurilor se aplică prețurilor facturate de rafinării distribuitorilor și stațiilor de benzină, nu prețului de vânzare cu amănuntul la pompă.

Prețurile vor fi revizuite peste două săptămâni

"Prețul maxim inițial (...) a fost stabilit la 1.724 de woni (1,70 USD) pe litrul de benzină obișnuită și 1.713 woni (1,70 USD) pe litrul de motorină", mai mic decât prețurile medii practicate de rafinării miercuri, a declarat ministerul.

Aceste plafoane de prețuri vor rămâne în vigoare timp de două săptămâni, după care vor fi revizuite "ținând cont de situația prețurilor interne și internaționale ale petrolului", au indicat oficialii. Seulul a anunțat la începutul lunii martie că a încheiat un acord cu Emiratele Arabe Unite pentru a importa aproximativ patru milioane de barili de petrol din porturi care nu necesită tranzitarea strâmtorii Ormuz.

Țara declară că are rezerve echivalente cu aproximativ șapte luni de consum.

sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA