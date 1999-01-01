COURRIER INTERNATIONAL: Ținta ascunsă a bombardamentelor americane asupra Iranului e China

Katsuji Nakazawa, fost corespondent la Beijing al cotidianului japonez Nihon Keizai Shimbun, analizează strategia americană privind China înaintea întâlnirii dintre Donald Trump și Xi Jinping, programată la sfârșitul lunii martie.

Potrivit jurnalistului, prin războiul său împotriva Iranului Washingtonul urmărește să slăbească China, vizându-i aliatul "esențial" în ce privește aprovizionarea cu petrol, scrie COURRIER INTERNATIONAL.

În timp ce războiul face ravagii în Orientul Mijlociu, înalți oficiali americani lucrează în prezent la pregătirile pentru viitoarele călătorii ale președintelui lor în Asia. Acesta ar urma să viziteze Japonia la mijlocul lunii martie, după care se va îndrepta spre China la sfârșitul lunii. Trebuie spus că vizita la președintele Xi Jinping din 31 martie-2 aprilie va avea loc într-un context unic.

Această întâlnire are loc în contextul în care Washingtonul tocmai a atacat conducătorii a două țări strategice pentru Beijing în ce privește aprovizionarea cu petrol: conducătorul suprem iranian, Ali Khamenei, ucis într-un atac pe 28 februarie, și președintele venezuelean, Nicolás Maduro, capturat pe 2 ianuarie la Caracas.

De ce mențin chinezii acestă întâlnire la nivel înalt în ciuda acțiunilor americane?

E întrebarea pusă de Katsuji Nakazawa într-un articol de opinie publicat în Nihon Keizai Shimbun.

Potrivit jurnalistului, Xi Jinping se află într-o poziție oarecum slabă față de Trump. De la începutul campaniei de bombardamente americane din Iran Ministerul chinez de Externe a criticat într-adevăr inițiativa Washingtonului, numind-o "inacceptabilă", "dar criticile sale nu conțin atacuri personale la adresa lui Donald Trump", subliniază Katsuji Nakazawa, în timp ce Beijingul nu a ezitat s-o atace pe premiera japonez[ Sanae Takaichi după afirmațiile ei despre Taiwan. "China are grijă să nu-l enerveze pe Trump", consideră el.

Cum poate fi explicată această poziție?

Nakazawa, expert în privința Chinei, o atribuie stagnării economiei chineze. Anularea întâlnirii ar însemna și închiderea ușii pentru delegația de afaceri americană care va veni cu Trump.

Într-un astfel de scenariu, "Trump ar putea relansa exporturile de arme către Taiwan", estimează jurnalistul. Această decizie i-ar da o "lovitură serioasă" lui Xi Jinping înainte de Congresul Partidului Comunist Chinez din 2027, mai ales că recenta eliminare a generalului Zhang Youxia continuă să zguduie regimul. Mai mult, președintele american a folosit chiar și termenul "G2" pentru a se referi la relațiile dintre China și Statele Unite.

Ce modalitate mai bună de a-i flata ego-ul conducătorului de la Beijing?

Din perspectiva americană, sugerează jurnalistul, obiectivul întâlnirii ar fi acela de "a se asigura că China nu va ataca Taiwanul cel puțin până în 2029", adică nu înainte de sfârșitul mandatului lui Trump. Între timp, președintele american a atacat Iranul, un aliat crucial al Chinei, care ar putea continua să-i vândă petrol chiar și în cazul unor sancțiuni internaționale în cazul în care ea ar decide să lanseze o ofensivă militară în Strâmtoarea Taiwan.

"Ținta ascunsă a operațiunii americane din Iran este China", conchide jurnalistul. "Și e o problemă care ar putea implica soarta Taiwanului.

China pariază pe declinul Americii

Pentru țara asiatică, războiul purtat de Statele Unite alături de Israel împotriva Iranului ar putea întări ideea că Washingtonul este o putere în declin, scrie La Libre Belgique.

În China circulă de câțiva ani ideea că America va decădea. Această opinie este din ce în ce mai răspândită în cadrul clasei politice chineze, unde se crede că rivalitatea dintre marile puteri funcționează în favoarea țării estice. E și concluzia unui studiu publicat în "China Leadership Monitor".

Ipoteza se bazează în special pe o formulă rostită de președintele Xi Jinping. În 2020 el afirma că "Orientul se ridică, iar Occidentul intră în declin".

Viziunea a prins contur după criza financiară din 2008 și apoi la începutul pandemiei de COVID-19, când China a controlat rapid epidemia, în timp ce Statele Unite s-au confruntat cu o creștere bruscă a infecțiilor și deceselor. Însă acest discurs nu s-a oprit aici.

Potrivit Newsweek, mass-media a început să folosească aceeași retorică în China, prezentând anumite intervenții militare americane și probleme sociale din Statele Unite drept semne ale unor lipsuri profunde ale sistemului american.

Și de la atacurile americane din Iran, această opinie a fost întărită și mai mult în China: "Beijingul nu va ezita să vadă acest lucru ca pe un semn al declinului hegemoniei americane. China va percepe acest comportament ca pe o accelerare a prăbușirii interne a Statelor Unite și ca pe un factor ce contribuie la o lume mai haotică", comentează coautoarea articolului din China Leadership Monitor.

Ea consideră că această percepție se bazează pe "un amestec de măsuri de politică externă ale SUA, eforturi de propagandă și propria predispoziție leninistă a Partidului Comunist Chinez de a considera sistemul american ca fiind sortit eșecului".

"O putere economică formidabilă"

Nu doar în mass-media există credința că China ar putea ieși victorioasă din rivalitatea globală. Referințele la zicerea "Estul se ridică, iar Vestul intră în declin" sunt din ce în ce mai frecvente în publicațiile academice ale țării.

"Acest lucru reflectă încrederea crescândă a populației chineze în puterea globală a Chinei", dar și o lipsă de încredere în administrația americană, care a luat decizii considerate "haotice", explică Allie Matthias.

În ciuda acestei evaluări, unii experți chinezi îndeamnă la prudență. Zheng Yongnian subliniază că "Statele Unite păstrează o putere economică formidabilă și posedă o forță militară de neegalat la scară globală, iar capacitățile Americii nu ar trebui absolut deloc subestimate".

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA