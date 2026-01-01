Cuba acuză SUA că fabrică un „pretext fals” pentru o intervenție militară

Ministrul cubanez de Externe a acuzat Statele Unite că fabrică un „caz fraudulos” pentru a justifica o intervenție militară, după apariția unui articol potrivit căruia Havana ar fi achiziționat drone de atac capabile să lovească Florida, scrie BBC.

Bruno Rodríguez a subliniat că Havana „nu amenință și nu dorește război”, după ce publicația americană Axios a relatat, citând informații clasificate, că în prezent Cuba ar deține 300 de drone și discută despre posibilitatea unor atacuri asupra unor ținte americane din apropiere.Cuba traversează o criză a combustibilului, agravată de o blocadă petrolieră impusă de SUA, în timp ce administrația Trump exercită presiuni asupra Havanei pentru a „ajunge la un acord”.

Președintele american Donald Trump a amenințat regimul comunist cubanez cu o intervenție similară celei prin care președintele venezuelean Nicolás Maduro a fost capturat.

Potrivit articolului Axios, Cuba ar lua în calcul utilizarea dronelor pentru a lovi baza militară americană de la Guantanamo Bay, nave militare americane și posibil orașul Key West din Florida.

Publicația citează un oficial american care afirmă că informațiile - prezentate drept un posibil pretext pentru o intervenție militară americană – sugerează și prezența unor consilieri militari iranieni la Havana.Dronele iraniene au devenit un element central al războiului cu drone atât în conflictul din Orientul Mijlociu, cât și în războiul din Ucraina.

„Fără absolut niciun motiv legitim, guvernul SUA construiește zi de zi un caz fraudulos pentru a justifica războiul economic nemilos împotriva poporului cubanez și o eventuală agresiune militară”, a scris Rodríguez pe rețelele sociale.

„Anumite instituții media participă la acest joc, promovând calomnii și difuzând insinuări provenite chiar de la guvernul american.”El a adăugat că, deși Cuba nu dorește război, se pregătește pentru „o agresiune externă” și pentru autoapărare.

Havana poartă de mai multe luni discuții cu SUA pentru găsirea unor soluții la divergențele dintre cele două țări, după ce singurul transport rusesc de petrol căruia i s-a permis să ajungă pe insulă s-a epuizat la începutul acestei luni.Cubanezii se confruntă acum cu pene de curent repetate care au afectat spitalele și stațiile de pompare, perturbând totodată transportul public și colectarea deșeurilor.

Alături de lipsurile de alimente și medicamente, situația a provocat manifestări rare de nemulțumire publică împotriva guvernului comunist, care administrează o infrastructură tot mai deteriorată.

Până de curând, Cuba reușise să supraviețuiască sancțiunilor occidentale severe datorită ajutorului oferit de aliați regionali, precum guvernul lui Nicolás Maduro din Venezuela, despre care se crede că trimitea aproximativ 35.000 de barili de petrol pe zi înainte ca liderul venezuelean să fie capturat de forțele americane la începutul lunii ianuarie.Administrația Trump pare acum să intensifice campania de presiune asupra Havanei.

Potrivit New York Times, zborurile americane de supraveghere în jurul Cubei s-au intensificat, iar SUA pregătesc o consolidare a forțelor militare în regiune.

Directorul CIA, John Ratcliffe, declarase în timpul unei vizite la Havana că Cuba „nu mai trebuie să fie un refugiu sigur pentru adversarii din emisfera vestică”.Întâlnirea sa cu oficialii cubanezi a avut loc în contextul apariției unor informații potrivit cărora SUA pregătesc inculparea lui Raúl Castro, care a condus Cuba după retragerea fratelui său Fidel Castro, liderul revoluției care a răsturnat guvernul susținut de SUA în 1959.

Administrația Trump a folosit o inculpare federală împotriva liderului autoritar de stânga Nicolás Maduro drept justificare pentru operațiunea desfășurată la Caracas, în urma căreia acesta și soția sa, Cilia Flores, au fost capturați. Cei doi urmează să fie judecați la New York pentru acuzații care includ trafic de droguri.În lunile premergătoare acelei operațiuni, Trump a acuzat în repetate rânduri guvernul venezuelean că reprezintă o amenințare la adresa SUA, în timp ce importante forțe militare americane erau concentrate în apropiere.

De la capturarea lui Maduro, Trump a afirmat în mai multe rânduri că „următoarea” este Cuba și că SUA vor avea „onoarea de a prelua Cuba”.Trump a prezentat tot mai frecvent politica americană în regiune prin prisma relansării „Doctrinei Monroe” din 1823, potrivit căreia SUA ar trebui să fie principalul arbitru al emisferei vestice - doctrină pe care el a redenumit-o „Doctrina Donroe”.

Administrația sa a manifestat un interes mai mare față de America Latină și față de liderii de stânga cu care Trump are divergențe ideologice în comparație cu administrațiile americane recente.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA