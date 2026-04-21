Cuba confirmă negocieri "recente" la Havana cu Statele Unite

Potrivit autorităților cubaneze, întâlnirea s-a desfășurat "într-o manieră respectuoasă și profesională", Washingtonul prezentând mai multe cereri, inclusiv eliberarea prizonierilor politici, și chestiuni legate de embargoul energetic.

"O întâlnire între delegațiile cubaneză și americană a avut loc recent aici, în Cuba", a declarat Alejandro Garcia, un înalt oficial din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, pentru ziarul de stat "Granma", confirmând știrile de presă apărute în Statele Unite, scrie Le Figaro.

Diplomatul, care a menționat "un subiect sensibil" ce trebuia tratat "cu discreție", a indicat că întâlnirea a avut loc la un înalt nivel diplomatic. "Din partea americană, au participat secretari adjuncți ai Departamentului de Stat, iar din partea cubaneză, (întâlnirea s-a desfășurat) la nivel de miniștri adjuncți de externe", a precizat el.

Cerințe americane

Vinerea trecută, site-ul american Axios a relatat că înalți oficiali americani s-au întâlnit la Havana pe 10 aprilie cu lideri cubanezi, printre care cu Raul Guillermo Rodriguez Castro, nepotul fostului lider Raul Castro. Axios, citând un oficial al Departamentului de Stat, a declarat că diplomații americani au prezentat mai multe cereri, inclusiv eliberarea prizonierilor politici.

"În timpul întâlnirii, niciuna dintre părți nu a stabilit termene limită și nici nu a formulat solicitări amenințătoare, așa cum au relatat unele instituții media americane. Toate discuțiile au fost purtate cu respect și profesionalism", a declarat Alejandro Garcia. "Ridicarea embargoului energetic împotriva țării noastre a fost o prioritate absolută pentru delegația noastră. Acest act de constrângere economică este o pedeapsă nejustificată aplicată întregii populații cubaneze", a adăugat diplomatul.

De asemenea, el a denunțat "șantajul" Washingtonului împotriva țărilor care doresc să exporte petrol către Cuba. Statele Unite și Cuba sunt în negocieri de câteva săptămâni, pe fondul tensiunilor reînnoite dintre cei doi vecini și rivali ideologici. Pe lângă embargoul american în vigoare din 1962, Washingtonul a impus, începând din ianuarie, restricții drastice asupra importurilor de petrol ale Cubei.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA