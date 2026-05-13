Cum ajută China Iranul (și ocolește blocada de la Ormuz)

Frecvența „supertrenurilor” din Beijing s-a triplat.

De când a început blocada americană impusă Iranului în jurul Strâmtorii Ormuz (pe 13 aprilie), traficul feroviar din China către Teheran a crescut, scrie Il Corriere della Sera.

În acest fel, Beijingul ajută Republica Islamică să reziste mai mult timp asediului lui Trump. Între timp, clepsidra ticăie și pentru economiile avansate, care, în acest impas din Golf, funcționează aparent (aproape) normal doar datorită rezervelor lor de petrol. Pentru Xi Jinping, aceasta este o oportunitate de a încerca să justifice politicile pe care le-a urmărit timp de peste un deceniu.

Infrastructură nouă

De fapt, liderul chinez a fost cel care și-a dorit o infrastructură nouă de-a lungul așa-numitului Drum al Mătăsii, care traversează Asia Centrală și Orientul Mijlociu. Traseul feroviar de 10.400 de kilometri dintre Xi'an din Republica Populară, Kazahstan, Turkmenistan și portul Aprin (lângă capitala Iranului) face și el parte din acest proiect.

Astăzi, putem vedea cât de strategic și nu doar comercial, a fost Drumul Mătăsii. Trenurile din China către Iran circulau săptămânal când petrolierele și navele de marfă ale Republicii Islamice încă mai treceau prin Ormuz.

În ultima lună, însă potrivit Bloomberg, au plecat și s-au întors săptămânal trei sau patru trenuri. Este imposibil de știut conținutul convoaielor, dar surse citate de newsletter-ul Eurointelligence raportează modele comerciale în mare parte observate deja între China și Rusia după sancțiunile impuse în 2022.

China vinde probabil Iranului electronice, componente pentru vehicule, generatoare electrice și potențial piese pentru rachete și drone, în timp ce Iranul, pe de altă parte, exportă produse petrochimice, care au o valoare unitară mai mare decât petrolul brut.

Un convoi de 100 de vagoane transportă aproximativ 60.000 de barili: mult mai puțin decât cele două milioane conținute de petrolierele mari. Însă ajută Teheranul să mențină venituri din export similare cu cele din perioada 2020-2022. Iar începând de luna viitoare, se așteaptă o nouă creștere a frecvenței trenurilor între Xi'an și Teheran.

