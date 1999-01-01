Cursele speciale organizate pentru readucerea în țară a peste 300 de români aflați în zona de conflict din Orientul Mijlociu sunt reprogramate pentru seara de 2 martie, anunță compania Tarom, potrivit News.ro.

Cursele speciale organizate pentru readucerea în țară a peste 300 de români sunt reprogramate pentru seara de 2 martie. Transportul terestru și formalitățile de frontieră au condus la întârzieri mari ale grupurilor de pasageri care călătoresc spre aeroportul din Cairo. În aceste condiții riscul de depășire a timpului de serviciu al echipajelor (out-of-duty), cu potențial de blocare a operațiunii curente, dar și a aeronavelor în Egipt este inevitabil”, transmite compania.

Pe fondul blocajelor la frontiera terestră Israel- Egipt, informații comunicate cu întârziere către TAROM, estimarea timpului de sosire la aeroportul din Cairo al grupurilor de români conduce spre ora 06:00, în cel mai optimist scenariu.

”Pentru cei peste 300 de pasageri, formalitățile de acceptare și procesare bagaje vor depăși intervalul minim necesar pentru o decolare în timp util (peste 1 h). În aceste condiții, riscul de depășire a timpului de serviciu al echipajelor, cu potențial de blocare a aeronavelor în Egipt și impactarea zborurilor TAROM pe destinațiile curente (echipaje și aeronave indisponibile pentru cursele operate în regim curent) este iminent”, precizează reprezentanții TAROM.

Pentru a evita grăbirea deplasării și prezentării pasagerilor la aeroport sub presiune – cu risc de blocaje, erori, întârzieri suplimentare sau apariția unor situații tensionate – precum și impactul asupra operațiunilor programate, s-a decis amânarea repatrierii și preluarea grupurilor mâine seară din Cairo, în condiții operaționale sigure.

Reprogramarea zborurilor speciale pentru seara de 2 martie, se realizează în coordonare cu autoritățile române, egiptene, Consulatul României la Cairo și organizatorii de grupuri.”Compania va efectua zborurile imediat ce pasagerii pot ajunge la aeroport, toate condițiile operaționale fiind aliniate pentru desfășurarea în siguranță a zborurilor. TAROM mulțumește pasagerilor pentru înțelegere și cooperare în această situație generată de factori externi transportului aerian”, este mesajul transmis de Tarom.