Cutremure în Venezuela: Cel puțin 32 de persoane au murit și 700 au fost rănite

Cutremurele din Venezuela au provocat moartea a cel puțin 32 de persoane și rănirea altor 700. Mai multe clădiri din Caracas au fost distruse.

Președinta interimară Delcy Rodríguez a declarat că au fost două cutremure în mai puțin de un minut cu magnitudinea de peste 7 grade Richter.

US Geological Survey a calculat că există o probabilitate de 44% de peste 10.000 de decese și o probabilitate de 30% de peste 100.000.

Salvatorii din capitala Caracas caută supraviețuitori printre dărâmături, iar oamenii au fost auziți strigând după ajutor.

Clădirile au rămas fără curent electric, iar metroul este închis, relatează BBC.

Cutremurele, care au avut magnitudinile de 7,2 și 7,5, au lovit o zonă la vest de capitală și au putut fi resimțite până în Bogota, Columbia.

În Venezuela era o sărbătoare națională, iar mulți oameni erau acasă când cutremurele au avut loc miercuri, la ora locală 18:04.





Rubio: SUA vor trimite „imediat” echipe de căutare și salvare

SUA va „desfășura imediat echipe de căutare și salvare, resurse medicale și asistență umanitară” în Venezuela, a declarat secretarul american de stat Marco Rubio.

Într-o postare pe X, Rubio spune că „inimile noastre sunt alături de toți cei care și-au pierdut persoanele dragi, de cei răniți și de salvatorii curajoși care lucrează neobosit în urma incidentului”.

Anterior, adjunctul său, Christopher Landau, a declarat că SUA sunt în contact cu autoritățile venezuelene.

Rodríguez îi mulțumește lui Trump pentru sprijinul SUA

Președinta interimară, Delcy Rodríguez, i-a mulțumit președintelui american Donald Trump într-o postare pe rețelele de socializare, spunând că a fost în contact constant cu autoritățile venezuelene.

Într-o declarație distribuită pe Facebook, ea spune că guvernul SUA a oferit sprijin și solidaritate Venezuelei.

Ea le-a mulțumit, de asemenea, premierului indian Narendra Modi și președintelui din Chile José Antonio Kast, printre alții.

Trump a declarat anterior într-o postare pe Truth Social că SUA „sunt pregătite, dispuse și capabile să ajute”, adăugând că „a instruit toate agențiile guvernului nostru să se pregătească să se miște rapid”.

