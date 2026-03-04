De ce a bombardat Trump 7 țări în 13 luni, după ce a declarat că nu va începe războaie

Nu voi începe războaie, le voi opri”, a declarat Donald Trump în ziua alegerii sale, în discursul său de la Centrul de Convenții Palm Beach, potrivit Il Corriere della Sera.

A trecut puțin peste un an de la începutul celui de-al doilea mandat; să vedem cum și-a ținut promisiunea solemnă.

Somalia - 1 februarie 2025: La doar două săptămâni după ce a revenit la Casa Albă, Trump a ordonat un atac militar împotriva unei baze ISIS din Somalia, în zona muntoasă Al Miskad, folosită de militanți drept ascunzătoare: „În această dimineață, am ordonat atacuri aeriene militare de precizie împotriva unui comandant ISIS din Somalia”, a scris Trump pe Social Truth. „Acești asasini, pe care i-am găsit ascunși în peșteri, au amenințat Statele Unite și pe aliații noștri”. Pe parcursul anului, în Somalia au mai avut loc 168 de atacuri împotriva ISIS și al-Shabaab, un grup jihadist afiliat cu al-Qaeda, un număr care îl depășește pe cel al tuturor incursiunilor din timpul administrațiilor George W. Bush, Barack Obama și Joe Biden la un loc.



Irak – 13 martie 2025: La începutul lunii martie, temerile privind o posibilă recesiune cauzată de taxele vamale impuse de Trump duc la prăbușirea piețelor bursiere. Mass-media vorbește despre o recesiune în stilul lui Trump. 10 martie este o zi de luni neagră: Nasdaq arde 1 trilion de dolari și încheie ziua cu o scădere de 5%, cea mai mare pierdere din ultimii doi ani și jumătate. Pe 13 martie, Trump ordonă uciderea lui Abdallah Makki Muslih al-Rifai, un comandant ISIS de rang înalt, într-un atac în provincia al-Anbar din Irak: „Viața sa mizerabilă a luat sfârșit, împreună cu cea a unui alt membru ISIS, în coordonare cu guvernul irakian și guvernul regional kurd”, scrie Trump într-o postare pe rețelele de socializare.



Yemen - martie-mai 2025: Pe 15 martie, încep atacurile aeriene împotriva rebelilor houthi. Timp de mai multe săptămâni, Pentagonul atacă instalațiile houthi pro-iraniene din Yemen cu zeci de atacuri navale și aeriene, distrugând infrastructura și ucigând zeci de civili. Scopul este de a opri atacurile asupra navelor din Marea Roșie. În mai, datorită medierii Omanului, raidurile încetează. În iunie, Human Rights Watch relatează că un atac american din aprilie asupra portului Ras Isa din Al-Hudaydah a ucis peste 80 de civili și ar trebui investigat ca o crimă de război.



Iran - 22 iunie 2025: În timp ce în peste 1.500 de orașe din SUA au loc demonstrații împotriva derivei autoritare a președintelui și explodează mișcări precum „Mișcarea Fără Regi” (No Kings Movement), pe 22 iunie, Trump lansează „Ciocanul de la miezul nopții” (Midnight Hammer), operațiunea militară a Forțelor Aeriene și Marinei împotriva siturilor nucleare iraniene. Bombardierele B-2 și submarinele încărcate cu rachete Tomahawk vizează instalația de îmbogățire a uraniului Fordow, instalația nucleară Natanz și centrul de tehnologie nucleară Isfahan. La summitul NATO de la Haga, Trump declară: „Siturile nucleare iraniene au fost distruse. Cred că este o distrugere totală”. Este primul atac direct al SUA asupra teritoriului iranian din 1988 încoace.



Marea Caraibelor - 2 septembrie 2025: La două săptămâni după întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin în Alaska și controversa din jurul strategiei propuse pentru a pune capăt războiului din Ucraina (în esență o capitulare a Kievului), Statele Unite au lansat atacuri țintite împotriva traficului de droguri din Venezuela. Pe 2 septembrie, Trump a ordonat scufundarea primei nave în Marea Caraibelor, ucigând 11 bărbați, pe care președintele SUA i-a etichetat drept „narcoteroriști”. În lunile următoare, au urmat alte atacuri, iar presiunea asupra președintelui Venezuelei, Nicolás Maduro, acuzat de complicitate la traficul de droguri, a crescut.



Siria - 19 decembrie 2025: În urma unui atac care a ucis doi soldați americani și un traducător în orașul Palmyra, Trump ordonă un raid împotriva Statului Islamic. Centcom, Comandamentul Central al SUA, anunță că a lovit peste 70 de ținte. Trump confirmă pe rețelele de socializare că Statele Unite „aplică represalii foarte serioase, așa cum au promis, teroriștilor ucigași”.



Nigeria - 25 decembrie 2025: În ziua de Crăciun, Trump lansează atacuri aeriene împotriva bazelor ISIS din statul Sokoto, Nigeria. Președintele justifică operațiunea ca răzbunare pentru uciderea creștinilor: „Sub conducerea mea, țara noastră nu va permite terorismului islamic radical să prospere. Dumnezeu să binecuvânteze armata noastră și CRĂCIUN FERICIT tuturor, inclusiv teroriștilor morți, care vor fi mult mai mulți dacă vor continua să masacreze creștini”.



Venezuela - 2 ianuarie 2026: Noul an începe cu „Rezoluția Absolută” (Absolute Resolve): 150 de avioane militare americane bombardează nordul țării, asigurând acoperire agenților CIA. După raidul în care au fost uciși 80 de soldați și civili venezueleni și cubanezi, președintele venezuelean Nicolas Maduro este capturat și transferat la Centrul Metropolitan de Detenție din Brooklyn, New York. Din Air Force One, Trump comentează: „Controlăm Venezuela”. Apoi amenință Columbia, Mexicul și Cuba, evocând posibilitatea unor viitoare operațiuni militare în regiune.



Iran, 28 februarie 2026: La o săptămână după ce Curtea Supremă a decis împotriva taxelor vamale, considerând că președintele nu avea autoritatea legală de a le impune fără aprobarea Congresului, iar cazul Epstein face multă vâlvă, atrăgând din ce în ce mai mult atenția asupra lui Trump, Statele Unite lansează un atac preventiv masiv, împreună cu Israelul, împotriva Iranului.

Într-un mesaj video difuzat la 2:30 dimineața, la scurt timp după începerea bombardamentului, Trump declară că Iranul reprezintă o „amenințare iminentă” și cere răsturnarea guvernului. Operațiunea „Furia Epică” duce la uciderea ayatollahului Khamenei și a șapte dintre înalții săi oficiali. Bombardamentul a distrus din temelii școala primară Shajaba Tayyiba, în care se aflau 180 de fete. Până în prezent, au fost raportate sute de victime civile, iar întregul Orient Mijlociu a fost cuprins de flăcări.

Niciuna dintre operațiunile de pe această listă lungă nu a fost autorizată de Congresul Statelor Unite, chiar dacă Constituția acordă Congresului – și nu președintelui – puterea de a folosi forța împotriva unui alt stat suveran.



Falsul mediator

În primul său an de mandat, Donald Trump s-a lăudat că a oprit opt ​​războaie și că merită Premiul Nobel pentru Pace.

Fals: acest lucru a fost deja demontat în mod documentat (vezi dataroom, 29 septembrie 2025). Singurul acord la care a contribuit efectiv a fost cel de oprire a bombardamentelor israeliene asupra Gazei. Cu toate acestea, armata israeliană continuă să tragă zilnic asupra populației palestiniene.

