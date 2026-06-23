De ce nu sunt studenții japonezi woke

Una dintre bucuriile traiului în Japonia este absența curentului woke, spune, în The Spectator, Philip Patrick, un profesor scoțian „exilat” la o universitate din Tokyo.

Una dintre bucuriile traiului în Japonia este absența curentului woke. De fapt, nu e vorba că ar lipsi cu desăvârșire - există Tokyo Pride, câte un protest ocazional legat de Gaza și se discută tot mai mult despre egalitatea sexelor -, e vorba că acest concept pur și simplu nu se prea poate traduce în cultura locală. La fel ca grevele care au loc exclusiv în weekend, ca nu cumva să fie incomodați clienții, protestatarii woke sunt aici în număr minuscul, în general politicoși și complet lipsiți de agresivitatea amenințătoare a celor din Vest. Iar diversitatea nu există în calitate de concept. Poate că e și motivul pentru care numărul turiștilor a explodat.

Aici poți scăpa de toate chestiile acelea...Tinerii par în special fermecător de necunoscători în problematica războaielor culturale, iar universitățile sunt în general spații sigure pentru cei cu alergie la woke. În această privință mi s-a aprins un bec săptămâna trecută, când predam un curs avansat de limba engleză. A venit vorba de cuvântul „woke” în legătură cu un articol (un interviu cu Jonathan Haidt în The Spectator). Spre surpriza mea, un singur student din grupă auzise măcar de cuvântul „woke” (fiindcă trăise o vreme în SUA) și chiar și el nu avea decât cea mai vagă idee („Nu e ceva oarecum negativ?”).

În consecință, am invocat magia ChatGPT pentru a crea un portret („exagerează-mi-l un pic și fă-l satiric”, au fost instrucțiunile mele). Rezultatul a fost superb: o războinică culturală înfricoșătoare, cu părul verde, pe calapodul lui Millie Tant [personaj caricatural de bandă desenată, supraponderală și cu freză militară - n.trad.], cu portavoce, cercel în nas, insigne și tatuaje, debordând de zel woke. Și cu toate lozincile la ea: „zdrobiți patriarhatul”, „mâncați-i pe bogați”, „diversitate-echitate-includere”, transsexuali, „tăcerea e violență”, „salvați planeta”, „nimeni nu e ilegal”, „jos cu rasismul albilor”, precum și un slogan mai recent care-mi place mult și pe care m-am decis să-l adopt în mod ironic drept motto personal - „îmbrățișări, nu săbii”.

Studenții mei japonezi au privit reprezentarea perplecși. Își mijeau ochii încercând s-o priceapă, așa cum ai face cu o lucrare de artă modernă mai dificilă. Lozincile clar nu le spuneau nimic, iar postura agresivă, denunțătoare le era de nedeslușit. De ce e îmbrăcată așa? Și de ce e atât de furioasă?Pentru a înțelege de ce nu a prins curentul woke în Japonia, e necesar de înțeles și faptul că japonezii încă mai cred într-un fenomen cultural unic, cel al lucrurilor japoneze, respectiv al lucrurilor străine. „Woke”, în cazul în care e măcar identificat drept concept, e considerat un construct socio-politic occidental și, în consecință, inaplicabil Japoniei. Japonezii nu-i sunt neapărat ostili conceptului; pur și simplu nu văd ce relevanță ar putea avea pentru ei.

Mai mult decât atât, anumite aspecte ale curentului woke se ciocnesc cu norme societale tradiționale pe care japonezii sunt în mod rezonabil fericiți să le păstreze. Fiind un popor patriotic, lipsiți de cinism în privința propriei țări, nu prea poate exista dorința de a distruge un sistem care funcționează destul de bine.

Japonia e a cincea economie a planetei, are una dintre cele mai mici rate ale criminalității din lume și e printre primele cinci țări și la longevitate. Dacă sistemul nu e disfuncțional, de ce ar avea nevoie de o revoluție?Există, firește, probleme, însă japonezii anticipează problemele și au așteptări mai mici decât alte popoare. O viață mulțumitoare și lipsită de stres ar fi cam culmea aspirațiilor unui japonez oarecare.

Există și date recente care susțin ipoteza. Un sondaj realizat de Nippon Foundation a constatat că japonezii au cele mai modeste speranțe și așteptări legate de țara lor, dintr-un grup de state care include Regatul Unit, China, India, Coreea de Sud și SUA. Doar 16% din japonezi consideră că lucrurile s-ar putea îmbunătăți pentru ei personal sau pentru Japonia.

E un rezultat care poate fi interpretat și pozitiv, probă a faptului că japonezii sunt destul de satisfăcuți cu ce au deja. Ambiția personală și bucuria individuală îi sunt subordonate conceptului de armonie societală („wa”). Normele civice sunt exigente, iar pedepsele pentru delictele autentice (adică acelea care amenință armonia societală) sunt severe. Și aici există un echivalent al „culturii anulării”, dar numai pentru încălcarea legii, pentru infracțiuni autentice, iar nu pentru crima de a fi vorbit ori gândit.

De aceea și eu, profesor de limba engleză fiind, m-am deprins să renunț la acea veche formulă de inițiere a conversației: „Care ți-e visul (casă, vacanță, slujbă, etc.)?” Discuțiile nu demarează niciodată, fiindcă visele lor sunt prea modeste. Întrebată care ar fi locuința perfectă pentru ea, o tânără s-a gândit două minute, după care a răspuns: „Mi-ar plăcea să locuiesc lângă un Starbucks”. E un teren accidentat pentru un războinic woke pus pe schimbat lumea.

Coeziunea socială e autentică aici. „Toți arată de parcă ar fi din aceeași familie”, a fost prima observație făcută de Gore Vidal când a vizitat Japonia în anii '70 - și acum tot la fel este. Dacă „woke” este într-adevăr un instrument menit a învrăjbi, a intimida și a dobândi putere asupra altora, atunci nu va putea funcționa decât într-o țară în care există clivaje profunde de clasă, de origine, de avere și de perspective politice. Dacă un popor se simte ca și cum ar fi o singură familie mai numeroasă, atunci incitarea vrajbei pentru a obține avantaje pentru propria tabără e inutilă.

Mai mult decât atât, eșecul curentului woke în campusurile universitare expune o prejudecată despre tinerii japonezi: ideea că ei ar fi un pic infantili. Te-ai putea alege cu impresia aceasta după modul în care se îmbracă (jucării de pluș atârnate de rucsac, o cvasi-obsesie cu „anime”, „manga”, Disney, cultura „kawaii” (drăgălaș), Hello Kitty etc.). Cineva a făcut la un moment un studiu care a conchis că femeile japoneze ar fi cu opt ani în urma femeilor din Occident în termeni de maturitate.

Însă depinde cum definești maturitatea. Tinerii activiști trans care au reușit să-i anuleze doctorului în drept Michael Foran seria de prelegeri de la Oxford și cei patru activiști de la Palestinian Action întemnițați pentru un total de 20 de ani fiindcă au pătruns într-o fabrică, au distrus echipamente și au rănit grav o polițistă, ne oferă un material contrastant interesant. Nu încape îndoială că ei se considerau serioși, temeinic informați politic și maturi.

Însă ideea de a pierde o șansă de a învăța ceva, pentru care ai mai și plătit, sau cea de a-ți irosi cei mai buni ani din viață pentru un protest violent i-ar frapa pe tinerii japonezi, nu numai ca scandaloasă și egoistă, ci și ca absurdă, precum criza de isterie a unui țânc. Iar într-o țară în care conceptul de „Mottainai” (risipa te duce la disperare) e profund înrădăcinat, e și o irosire șocantă a propriului tău timp pe pământ.

Dacă și asta denotă imaturitate, fie ca japonezii să nu se maturizeze niciodată.