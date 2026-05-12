Donald Trump a anunțat că va discuta cu autoritățile din Cuba, care i-au cerut ajutorul

Președintele american Donald Trump a precizat că Havana cere ajutor și "vom discuta", fără a oferi mai multe detalii.

"Niciun republican nu mi-a vorbit vreodată despre Cuba, care este o țară eșuată și se îndreaptă într-o singură direcție - în jos! Cuba cere ajutor și vom discuta!!! Între timp, plec spre China!", a scris Trump într-o postare pe platforma sa socială, Truth Social.

Reprezentanții Casei Albe și ai Departamentului de Stat nu au putut fi contactați imediat pentru comentarii, scrie Reuters.

Nici reprezentanții administrației de la Havana nu au putut fi contactați imediat.

Cuba va fi "următoarea", amenințase Donald Trump după ce armata americană l-a capturat pe liderul Venezuela, aliată a Cubei, la începutul acestui an și de atunci a impus noi sancțiuni financiare insulei și a extins altele deja existente.

Administrația sa a impus, de asemenea, o blocadă a combustibilului, a restricționat călătoriile și remitențele SUA către națiunea insulară și a încercat să-i descurajeze pe aliații regionali ai acesteia să mai angajeze medici cubanezi.

China, unde Donald Trump se află între 13 și 15 mai pentru a se întâlni cu președintele chinez Xi Jinping, a cerut administrației de la Washington să pună capăt imediat embargoului și sancțiunilor impuse Cubei.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA