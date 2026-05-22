Un nou atac asupra Iranului se pare că a fost evitat, potrivit anunțului de ultimă oră de la Casa Albă

"An Agreement has been largely negotiated, subject to finalization between the United States of America, the Islamic Republic of Iran, and the various other Countries, as listed..." - President Donald J. Trump pic.twitter.com/Z49bOkkUoh

Un acord a fost negociat în mare parte, sub rezerva finalizării între Statele Unite ale Americii, Republica Islamică Iran și celelalte țări menționate.

"Mă aflu în Biroul Oval de la Casa Albă, unde tocmai am avut o discuție telefonică foarte bună cu președintele Mohammed bin Salman Al Saud al Arabiei Saudite, cu Mohammed bin Zayed Al Nahyan al Emiratelor Arabe Unite, cu emirul Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani, cu prim-ministrul Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim bin Jaber Al Thani și cu ministrul Ali al-Thawadi ai Qatarului, mareșalul Syed Asim Munir Ahmed Shah din Pakistan, președintele Recep Tayyip Erdoğan din Turcia, președintele Abdel Fattah El-Sisi din Egipt, regele Abdullah al II-lea din Iordania și regele Hamad bin Isa Al Khalifa din Bahrain, cu privire la Republica Islamică Iran și toate aspectele legate de un memorandum de înțelegere referitor la PACE.

Separat, am avut o convorbire telefonică cu prim-ministrul Bibi Netanyahu, din Israel, care, de asemenea, a decurs foarte bine. Aspectele finale și detaliile acordului sunt în prezent în discuție și vor fi anunțate în scurt timp.

Pe lângă multe alte elemente ale acordului, Strâmtoarea Hormuz va fi deschisă. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni! Președintele DONALD J. TRUMP"

AXIOS scrie despre detaliile negocierilor și despre poziția Iranului

Mareșalul pakistanez Asim Munir, care a mediat între părți, a părăsit Teheranul sâmbătă, după ce s-a întâlnit cu înalți oficiali de acolo și a încercat să ducă la bun sfârșit un acord.



Acordul nu a fost finalizat, dar Pakistanul a declarat că s-au înregistrat „progrese încurajatoare către o înțelegere finală”. Ultima versiune a proiectului a rezultat din discuțiile dintre Iran și Pakistan.

În timp ce Pakistanul a condus medierea, sprijinul Qatarului din ultima săptămână și presiunile exercitate de Arabia Saudită, Egipt și Turcia au reușit să reducă diferențele dintre părți, a declarat sursa regională.

Ce spune Iranul: Redeschiderea strâmtorii, menționată. 30-60 de zile pentru detalii

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului a declarat sâmbătă că Iranul și SUA se află în etapa finală a discuțiilor privind un memorandum de înțelegere pentru încetarea războiului.



Purtătorul de cuvânt a spus că memorandumul de înțelegere va viza, de asemenea, redeschiderea treptată a Strâmtorii Hormuz, ridicarea blocadei impuse de SUA și deblocarea fondurilor iraniene înghețate.

El a adăugat că va urma o perioadă de 30-60 de zile de negocieri privind un acord detaliat.

