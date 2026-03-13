Președintele SUA cere țărilor care importă petrol prin această cale navigabilă strategică, devastată de război, să o securizeze, promițând asistența Washingtonului.

El a spus că speră că mai multe țări, inclusiv Franța, vor trimite nave de război, scrie COURRIER INTERNATIONAL.

În vreme ce prețurile petrolului cresc vertiginos, Donald Trump a îndemnat alte țări să trimită nave de război pentru a securiza strâmtoarea Ormuz, pentru a forța Teheranul să redeschidă această cale navigabilă strategică, blocată de războiul lansat de Statele Unite și Israel împotriva Iranului, relatează The Washington Post.

Regimul "a închis de facto această strâmtoare crucială pentru petrolul global, pe fondul atacurilor aeriene susținute ale Statelor Unite și Israelului, care au declanșat o escaladare a represaliilor iraniene în întreaga regiune", explică ziarul.

Deși a repetat că Statele Unite "au învins și anihilat complet Iranul, atât militar, cât și economic", președintele american a făcut totuși apel pe rețeaua sa socială Truth Social ca țările care obțin petrol prin strâmtoarea Ormuz "să asigure securitatea acestui pasaj" cu ajutorul forțelor americane.

"Multe țări vor trimite nave de război, în colaborare cu Statele Unite, pentru a menține strâmtoarea deschisă și sigură", afirmase anterior, fără a preciza care anume.

Mai multe țări chemate în ajutor

Anterior, Donald Trump declarase că marina SUA va începe să escorteze petrolierele pe această cale navigabilă strategică "foarte curând". "Sperăm că China, Franța, Japonia, Coreea de Sud, Marea Britanie și alte țări [...] vor trimite nave în regiune, astfel încât strâmtoarea Ormuz să nu mai fie amenințată de o țară complet decapitată", a adăugat el în mesajul său pe Truth Social.

La scurt timp după ce președintele american a cerut formarea unei flotile internaționale pentru a forța deschiderea acestei căi maritime cruciale, un purtător de cuvânt al Ministerului britanic al Apărării a declarat că poziția guvernului a rămas neschimbată și că acesta continuă să discute "o serie de opțiuni" cu aliații și partenerii săi, potrivit Daily Telegraph.

Președintele francez, Emmanuel Macron, la rândul său, a declarat că este pregătit să trimită nave de război în Golf într-o "misiune pur de escortă" odată ce "faza intensă a conflictului" se va încheia.

De reținut că Trump l-a criticat pe Sir Keir Starmer pentru reticența sa inițială de a trimite portavioane în Orientul Mijlociu, declarând: "Nu avem nevoie de oameni care să se alăture războaielor odată ce am câștigat deja!"

În vreme ce cresc temerile privind declanșarea unei recesiuni globale, noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, s-a angajat joi, în primul său mesaj public de la preluarea mandatului, să continue să folosească "pârghia blocării strâmtorii Ormuz" ca instrument împotriva Statelor Unite și Israelului, mai notează ziarul britanic.

"Frustrare"

"Capacitatea Iranului de a amenința navele din strâmtoare cu drone și mine ieftine, indiferent de starea apărării sale, s-a dovedit a fi o sursă de frustrare pentru Trump, care a recunoscut într-un mesaj de sâmbătă că Iranul își va păstra aceste capacități 'indiferent cât de mare va fi înfrângerea sa'", analizează Washington Post.

Totuși, New York Times notează cu surprindere că "dintre toate riscurile cu care s-a confruntat sistemul energetic global de mult timp, niciunul nu a fost mai important sau mai bine cunoscut decât potențiala închidere a strâmtorii Ormuz". Acest pasaj îngust, care oferă acces la Golful Persic, este "atât vital", constituind singura poartă de acces către restul lumii pentru cantități enorme de petrol și gaze naturale, "cât și extrem de vulnerabil la atacuri".

Cu toate acestea, "s-a făcut puțin" în ultimii ani "pentru a evita problema strâmtorii Ormuz", "geografia și rivalitățile regionale" împiedicând țările din Golf să găsească o alternativă autentică la strâmtoare. Într-adevăr, s-au depus eforturi pentru a ocoli problema, în special de către Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, dar conductele care traversează aceste țări pot transporta doar o mică parte din energia produsă în Golful Persic, notează ziarul.

Strâmtoarea rămâne singura modalitate de a exporta cea mai mare parte a energiei produse în regiune. "Acest lucru a devenit evident în timpul celei de-a doua săptămâni a războiului din Orientul Mijlociu, când cvasi-închiderea sa [...] a împins prețurile petrolului peste 100 de dolari pe baril pentru prima dată în aproape patru ani".

"Zonă a morții"

Donald Trump și secretarul său al apărării, Pete Hegseth, au promis în repetate rânduri că navele de război vor escorta petroliere și alte nave prin strâmtoare. Joi, Trump a declarat că operațiunile de escortă vor începe "foarte curând", relatează Wall Street Journal. Însă, explică ziarul, "Statele Unite ezită să trimită nave de război în această strâmtoare îngustă - lată de doar 34 km în cel mai îngust punct - deoarece ofițerii navali cred că dronele și rachetele antinavă iraniene ar putea transforma zona într-o 'zonă a morții' pentru marinarii americani".

Redeschiderea strâmtorii Ormuz "nu va fi ușoară", avertizează ziarul. Pentru a securiza calea navigabilă, fie printr-o operațiune de escortă, fie prin efectuarea unui raid pentru a prelua controlul asupra unei porțiuni din sudul Iranului, pentru a se asigura că forțele țării nu pot trage asupra navelor din strâmtoare, trupele americane ar putea fi dislocate acolo timp de luni de zile sau chiar mai mult. Asta în vreme ce regimul iranian deține rachete și drone cu rază lungă de acțiune pe care le-ar putea lansa în Golf din interiorul granițelor sale.

"Potrivit analiștilor din sectoarele militar, petrolier și maritim, doar încetarea luptelor cu Iranul, coroborată cu asigurări din partea guvernului iranian că va înceta să atace navele din Golful Persic, ar fi suficientă pentru a restabili traficul obișnuit de peste 100 de nave pe zi", conchide ziarul.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA