După Bondi, Casa Albă ar urma să concedieze o serie de alți înalți oficiali ai administrației Trump

Mai mulți oficiali de rang înalt din administrația Trump ar urma să fie concediați după destituirea procurorului general Pam Bondi, relatează publicația The Atlantic.

După înlăturarea de procuroarei generale Pam Bondi, care a urmat demiterii secretarei Departamentului pentru Securitate Internă, Kristi Noem, luna trecută, înalții oficiali ai administrației se întreabă dacă vor fi următorii. Un oficial de rang înalt nu a trebuit să aștepte mult: secretarul Apărării, Pete Hegseth, l-a înlăturat pe șeful de stat major al armatei, generalul Randy George.

Mai multe persoane familiarizate cu planurile Casei Albe au declarat pentru The Atlantic că există discuții active despre părăsirea administrației de către alții, inclusiv directorul FBI, Kash Patel, secretarul armatei, Daniel Driscoll, și secretarul Muncii, Lori Chavez-DeRemer.

Președintele Trump nu s-a hotărât încă, spuns sursele, dar ceea ce a fost odată un motto neoficial al celui de-al doilea mandat Trump - „fără scalpuri” - nu se mai aplică.

Trump a fost reticent în a scăpa de vreunul dintre locotenenții săi de top, considerând concedierile o concesie făcută democraților și presei. Chiar și în ultimele luni, exista un ”edict” conform căruia niciun oficial din Cabinet nu va fi demis înainte de alegerile de la jumătatea mandatului, deși o serie de demiteri erau planificate după ziua alegerilor. Însă sprijinul în scădere al președintelui de când a lansat războiul din Iran a schimbat calculul politic.



