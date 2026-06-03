Economia rusă e strangulată de atacurile ucrainene asupra rafinăriilor ei

Economia rusă e din ce în ce mai vulnerabilă la atacurile Ucrainei asupra infrastructurii ei energetice. În fața riscului penuriei de benzină, autoritățile se adaptează prin raționalizarea și interzicerea exporturilor de kerosen, dar pentru cât timp?

De câteva luni, Ucraina a adoptat această strategie în războiul său de rezistență împotriva invaziei rusești: vizarea principalei infrastructuri petroliere a Rusiei cu atacuri repetate cu drone. Rafinării, depozite de combustibil, terminale maritime și camioane cisternă sunt vizate în fiecare săptămână.

În luna mai, aceste atacuri ucrainene s-au înmulțit și s-au intensificat, scrie L'Express. Potrivit Bloomberg, în această lună au avut loc cel puțin șaisprezece atacuri împotriva instalațiilor de producție a combustibilului din Rusia. Acestea au vizat opt ​​dintre cele mai mari zece rafinării ale țării. Într-un discurs susținut luni, 1 iunie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a menționat de asemenea că forțele ucrainene au reușit să atace cincisprezece rafinării rusești între ianuarie și mai 2026.

Obiectivul acestor ofensive rămâne clar: subminarea economiei și a efortului de război al Moscovei, care se bazează în mare măsură pe veniturile din hidrocarburi. Și acest obiectiv pare să fi fost atins, având în vedere starea precară a sectorului energetic. "Până la sfârșitul lunii mai, aproape 40% din capacitatea de rafinare a petrolului primar al Rusiei fusese perturbată", a declarat Volodimir Zelenski în discursul său. Aceste rafinării funcționează într-adevăr la o capacitate redusă, nivelurile lor de producție fiind la cel mai scăzut nivel din ultimii șaisprezece ani, ceea ce duce la riscuri de "penurie de combustibil în Crimeea și în alte regiuni ale țării noastre aflate sub ocupație", a adăugat președintele ucrainean.

Crimeea trebuie să fie pregătită în mod special pentru a se adapta la aceste potențiale penurii. Autostrăzile care leagă Rusia de teritoriile ocupate, inclusiv peninsula anexată ilegal de Rusia în 2014, au fost avariate de armata ucraineană, care vizează cisternele cu combustibil.

"Practic nu mai există drumuri sigure pentru ocupant în sudul și estul țării noastre", a declarat Volodimir Zelenski. Guvernatorul Crimeii, Serghei Aksionov, a anunțat sâmbătă, 30 mai, că vânzările de combustibil vor fi acum limitate și se vor face pe baza unor cartele de raționalizare. Aceasta rămâne o măsură "temporară" care ar trebui ridicată "în termen de treizeci de zile", a specificat el.

De atunci, cozile la benzinării s-au lungit în Sevastopol, unul dintre cele mai mari orașe din Crimeea, care spera să reia vânzările normale de benzină miercuri, potrivit guvernatorului său, Mihail Razvojaev, citat de Reuters.

Pentru a preveni penuria la nivel național, guvernul rus a anunțat pe 1 iunie și o interdicție privind exporturile de kerosen până pe 30 noiembrie, în urma unei interdicții similare privind exporturile de benzină la începutul lunii aprilie. Deși Rusia nu este un jucător cheie pe piața mondială a kerosenului, această suspendare a exporturilor va "asigura stabilitatea pieței interne de combustibili", a declarat guvernul rus într-un comunicat.

Paralizarea sectorului energetic este o lovitură dată "operațiunii militare speciale" a lui Vladimir Putin, despre care spera că îi va refinanța efortul de război prin relaxarea sancțiunilor americane asupra vânzărilor de petrol și prin creșterea prețului barilului din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. Pentru a-și menține poziția de forță în război, Rusia continuă să bombardeze Ucraina. Marți dimineață, 2 iunie, capitala Kiev și orașul Dnipro au fost lovite de o serie de rachete balistice, care au ucis cel puțin 22 de persoane.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA