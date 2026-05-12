Emiratele Arabe Unite ar fi efectuat atacuri împotriva Iranului

Zvonurile despre faptul că Abu Dhabi a participat activ la războiul împotriva Iranului circulau de săptămâni întregi. Acum sunt confirmate acum de ziarul american "The Wall Street Journal.

Emiratele Arabe Unite (EAU) ar fi un "beligerant activ" în războiul împotriva Iranului, potrivit unor "persoane bine informate" citate de The Wall Street Journal. Cotidianul american susține că Abu Dhabi a efectuat atacuri aeriene, în special împotriva unei rafinării de pe insula iraniană Lavant din Golful Persic, la începutul lunii aprilie, chiar înainte ca președintele american, Donald Trump, să anunțe armistițiul.

Emiratele Arabe Unite nu au recunoscut niciodată public că au efectuat astfel de atacuri, dar "speculațiile despre implicarea emiratelor în război au circulat încă de la mijlocul lunii martie, când un avion de vânătoare care părea să nu aparțină nici Israelului, nici Statelor Unite a fost filmat deasupra Iranului", notează ziarul.

În mod similar, imaginile cu avioane de vânătoare franceze Mirage și drone fabricate în China în spațiul aerian iranian par să indice că Emiratele participă la operațiuni ofensive, deoarece acest echipament nu este utilizat nici de Israel, nici de Statele Unite.

Abu Dhabi are o forță aeriană "foarte antrenată și foarte capabilă", care folosește avioane Mirage pe lângă avioanele F-16 americane, ceea ce îi conferă o capacitate aeriană "excepțional de sofisticată" conform standardelor regionale.

"Țara din Golf cea mai predispusă la confruntare"

Inițial, Emiratele Arabe Unite nu și-au dorit acest război, dar au evoluat ulterior pentru a deveni "țara din Golf cea mai predispusă la confruntare" cu Iranul. De asemenea, acestea își asumă din ce în ce mai deschis alinierea cu Statele Unite și Israel, spre deosebire de majoritatea celorlalte monarhii arabe din Golf.

Acest lucru explică parțial de ce au fost în mod special vizate de focul de represalii iraniene – "peste 2.800 de rachete și drone, mult mai multe decât orice altă țară, inclusiv Israelul", subliniază The Wall Street Journal.

Autoritățile locale nu și-au confirmat participarea la operațiuni ofensive împotriva Iranului. Washingtonul "a refuzat, de asemenea, să comenteze", dar "nu a fost nemulțumit" să vadă unul dintre aliații săi arabi luând o poziție atât de clară în favoarea sa.

Israelul a trimis Emiratelor baterii pentru sistemul de apărare antiaeriană Iron Dome

Israelul a trimis baterii pentru sistemul său de apărare antiaeriană Iron Dome în Emiratele Arabe Unite, împreună cu personal care să le administreze, a declarat marți ambasadorul Statelor Unite în Israel, Mike Huckabee. Bateriile, care includ de obicei radare și lansatoare de rachete, au fost trimise pentru a ajuta Emiratele Arabe Unite să se apere împotriva atacurilor iraniene, a declarat pentru Reuters o sursă familiarizată cu situația.

Iranul a vizat Emiratele Arabe Unite mai mult decât orice altă țară în timpul războiului început pe 28 februarie, odată cu atacurile americane și israeliene asupra Iranului, iar Teheranul a continuat atacurile asupra EAU și în perioada actualului armistițiu. "Israelul tocmai a trimis către EAU baterii Iron Dome și personal pentru administrarea acestora. Cum se explică asta? Pentru că există o relație extraordinară între Emiratele Arabe Unite și Israel, bazată pe Acordurile Abraham", a spus Huckabee la un eveniment organizat la Tel Aviv, referindu-se la acordul din 2020 prin care Israelul a stabilit relații diplomatice cu EAU.

Israelul a mai furnizat în trecut sisteme de apărare aeriană Emiratelor Arabe Unite. Oficialul emirian Anwar Gargash a declarat pe 17 martie că atacurile Iranului asupra vecinilor arabi vor consolida relațiile dintre Israel și statele arabe care au legături diplomatice cu Israelul.

Surse: COURRIER INTERNATIONAL/The Wall Street Journal/Reuters/RADOR RADIO ROMÂNIA