Potrivit multor experți, un război prelungit împotriva Iranului ar putea avea consecințe semnificative pentru economia americană deja slăbită.

Deocamdată, Washingtonul insistă că nu este îngrijorat. Deși obiectivele războiului SUA împotriva Iranului rămân neclare, administrația republicană de la Washington ignoră potențialele consecințe pentru economia americană. Printre acestea se numără recenta creștere a prețurilor petrolului, de care Donald Trump nu pare să fie îngrijorat, scrie L'Express.

"Statele Unite sunt de departe cel mai mare producător de petrol din lume, așa că atunci când prețurile petrolului cresc, câștigăm mulți bani", a explicat liderul american pe 12 martie pe platforma sa Truth Social. "DAR, ca președinte, ceea ce este mult mai important pentru mine este să împiedic un imperiu malefic, Iranul, să dobândească arme nucleare și să distrugă Orientul Mijlociu sau chiar întreaga lume". Pentru el, interesul strategic al intervenției israeliano-americane împotriva Republicii Islamice este, prin urmare, mult mai mare decât repercusiunile asupra portofelelor americanilor.

Cu toate acestea, perspectiva unui război prelungit în Orientul Mijlociu provoacă îngrijorare considerabilă de cealaltă parte a Atlanticului. Ca și în cazul multor puteri occidentale și emergente, blocada parțială a Strâmtorii Ormuz, prin care trece aproximativ 20% din petrolul mondial, are un impact semnificativ asupra prețurilor combustibililor din Statele Unite. Prețurile petrolului cresc vertiginos: miercurea trecută, prețul barilului de țiței Brent a depășit 107 dolari, în timp ce echivalentul său american, West Texas Intermediate (WTI), a urcat peste 97 de dolari. Aceste cifre foarte mari reflectă piețele aflate sub o presiune extremă din cauza opririi unor producții în Peninsula Arabică și a bombardării anumitor infrastructuri.

Cu siguranță, Washingtonul se poate baza pe propriile rezerve de petrol pentru a atenua pagubele și chiar pentru a profita de creșterea prețurilor la exportul țițeiului. Dar, dincolo de acest aspect comercial, impactul unei astfel de creșteri asupra prețurilor de consum ar putea fi foarte dureros pentru întreprinderile și gospodăriile americane. "Nu cred că economia noastră poate suporta un preț al petrolului de 100 de dolari pe baril; este pur și simplu imposibil", a comentat economistul american EJ Antoni pentru Financial Times. Vara trecută, Donald Trump a luat în considerare numirea acestui specialist în fruntea Biroului de Statistică a Muncii, dar s-a răzgândit.

Deși în concordanță cu viziunea economică a republicanului, acesta subliniază acum riscurile unei inflații mai mari. "Scăderea prețurilor la energie observată în 2025 a contribuit la o presiune descendentă asupra prețurilor în întreaga economie", continuă EJ Antoni, citat de cotidianul britanic. "Cu toate acestea, creșterea prețurilor la energie va avea efectul opus și va exercita o presiune ascendentă asupra prețurilor în întreaga economie". Săptămâna trecută, Fed și-a menținut ratele dobânzilor cheie la același nivel. Spre marea consternare a lui Donald Trump, care a cerut de luni de zile ca Jerome Powell să demisioneze din funcția de șef al instituției. "Șocul petrolului va continua să exercite o presiune descendentă asupra cheltuielilor și ocupării forței de muncă și o presiune ascendentă asupra inflației", a declarat oficialul după anunțarea acestei decizii.

Însă, în timpul discursului său, Jerome Powell a subliniat un punct: incertitudinea generată de războiul din Orientul Mijlociu. Pur și simplu nu știm care vor fi consecințele acestui lucru și, în realitate, nimeni nu știe", a declarat el. "Repercusiunile economice ar putea fi mai mari, mai mici, mult mai mici sau mult mai mari. Pur și simplu nu știm".

Pandemia de Covid-19, consecințele războiului din Ucraina, războiul comercial inițiat de Donald Trump ... În ultimii ani, această lipsă de vizibilitate a persistat cu fiecare criză succesivă care a afectat planeta. În acest context, "economia globală și-a demonstrat rezistența anul trecut, în ciuda incertitudinilor legate de tarife", explică Diane Swonk, economist-șef la KPMG, într-un interviu publicat în Les Échos.

Cu toate acestea, adaugă expertul, "incertitudinea a devenit sistemică și persistentă: acționează ca o taxă asupra economiei".Dar administrația republicană este în prezent deosebit de ambiguă în ceea ce privește orice posibilă dată de încheiere a războiului. După ce a ordonat primele bombardamente asupra Iranului, Donald Trump a menționat o durată de "patru până la cinci săptămâni" de conflict.

Dacă acesta se prelungește dincolo de această perioadă, consecințele pentru economie ar deveni din ce în ce mai grave pe măsură ce trec săptămânile. Mai presus de toate, o criză prelungită ar agrava "vulnerabilitățile intrinseci" deja resimțite de Statele Unite în ultimele luni, a explicat Gregory Daco, economist-șef la EY-Parthenon, pentru Politico. "Mecanismele obișnuite de protecție care ar împiedica orice tip de șoc extern - cum ar fi un șoc petrolier - să afecteze în mod disproporționat economia sunt mai slabe decât de obicei", a precizat el.

Vulnerabilități care apăruseră deja înainte de începerea războiului din Orientul Mijlociu. În timp ce în Statele Unite au fost create 130.000 de locuri de muncă în ianuarie, 92.000 au fost pierdute în luna următoare. Previziunea de creștere pentru ultimul trimestru al anului 2025 a fost revizuită în scădere, de la 1,4% la 0,7%. La fel ca alți experți, Joseph Stiglitz, laureat al Premiului Nobel pentru Economie în 2001, consideră chiar și riscul de "stagflație" în Statele Unite ca fiind credibil. Această combinație rară de șomaj ridicat, inflație semnificativă și activitate economică lentă ar avea efecte negative asupra consumului gospodăriilor, precum și asupra capacității de investiții a întreprinderilor. Atâția factori care, în cele din urmă, influențează și crearea de bogăție a țării.

Pe scurt, un scenariu dezastruos pe care Statele Unite vor dori să-l evite cu orice preț.Însă, în acest moment, nu există motive de alarmă la Washington. Într-o intervenție de marți la CNBC, Kevin Hassett a recunoscut că un război prelungit în Orientul Mijlociu ar "penaliza consumatorii". "Ar trebui să ne gândim la ce măsuri să luăm dacă acest lucru va continua", a adăugat el, specificând în același timp că această problemă este în prezent "ultima prioritate" a administrației Trump.

Vicepreședintele JD Vance a încercat să pară mai înțelegător față de dificultățile cu care se confruntă americanii din cauza creșterii prețurilor la combustibili. "Știm că oamenii suferă și facem tot ce putem pentru a ne asigura că prețurile rămân scăzute", a spus JD Vance. El a afirmat că Donald Trump va anunța măsuri pe această temă în zilele următoare.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA