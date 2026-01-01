„Ești nebun de legat”: Trump îi face reproșuri lui Netanyahu într-o convorbire privind Libanul

Președintele Trump l-a criticat dur pe premierul israelian Benjamin Netanyahu în legătură cu escaladarea conflictului din Liban, într-o convorbire telefonică plină de injurii care a avut loc luni, au declarat pentru Axios doi oficiali americani.

Discuția a fost confirmată pentru Axios și de o a treia sursă informată în legătură cu această convorbire.

Luni dimineață, Iranul a amenințat că va abandona negocierile cu SUA din cauza acțiunilor Israelului în Liban. În timpul convorbirii, Trump l-a numit pe Netanyahu „nebun” și l-a acuzat de ingratitudine, potrivit a două dintre surse. De asemenea, el a pus frână planului Israelului de a lansa un atac asupra Beirutului.

Un oficial american a declarat că Trump i-a spus lui Netanyahu că punerea în aplicare a amenințărilor sale de a bombarda capitala libaneză ar izola și mai mult Israelul pe plan internațional.

Două dintre surse au afirmat că Donald Trump a susținut că l-a ajutat pe Benjamin Netanyahu să nu ajungă la închisoare - o referire la sprijinul acordat acestuia în timpul procesului de corupție al premierului israelian.

Rezumând remarca lui Trump către Netanyahu, oficialul american a spus: „Ești nebun de legat. Ai fi în închisoare dacă nu eram eu. Eu îți salvez pielea. Toată lumea te urăște acum. Toată lumea urăște Israelul din cauza asta”.

O a doua sursă informată despre convorbire a spus că Trump era „furios” și, la un moment dat, a țipat la Netanyahu: „Ce naiba faci?”

Un oficial american a declarat că Trump știa că Hezbollahul a tras asupra Israelului și că Israelul trebuia să se apere, dar a apreciat că în ultimele zile Netanyahu a escaladat conflictul într-un mod disproporționat.

Pe lângă amenințările la adresa Beirutului, Israelul și-a extins operațiunea terestră în sudul Libanului.

Un alt oficial american a declarat că Trump era îngrijorat de faptul că Israelul a ucis atât de mulți civili în Liban și s-a opus demolării clădirilor de către israelieni pentru a elimina un singur comandant al Hezbollah.

În prezent, Israelul nu mai intenționează să lovească ținte ale Hezbollah în Beirut, a declarat un oficial israelian pentru Axios.

Trump și Netanyahu au avut mai multe convorbiri tensionate în trecut, dar au continuat să colaboreze strâns în privința Iranului și a altor chestiuni. Un oficial a declarat că aceasta a fost una dintre cele mai neplăcute convorbiri ale lui Trump cu Netanyahu de când acesta s-a întors la putere.



Furia lui Trump părea să fie determinată de faptul că decizia lui Netanyahu de a escalada conflictul în Liban amenința să compromită negocierile sale cu Iranul.