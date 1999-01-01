Europa și țările din Golf fac provizii de arme, iar SUA profită

Si vis pacem, para bellum” (Dacă vrei pace, pregătește-te de război).

Vechea expresie romană conform căreia, în timpul imperiului, pacea se baza pe descurajare este confirmată de cifrele privind exporturile de arme publicate săptămâna aceasta de SIPRI, Institutul Internațional de Cercetare a Păcii de la Stockholm, potrivit La Repubblica

Cine cumpără? Studiul arată că statele, în special cele europene, stochează arme de teama că situația geopolitică s-ar putea înrăutăți în orice moment. Iar statele din Golf, în ciuda scăderii livrărilor de arme către Orientul Mijlociu, se numără printre primii zece importatori la nivel mondial.

Cine vinde? Cifrele ne spun că atunci când tunurile sunt puse în acțiune, Statele Unite câștigă cei mai mulți bani, așa cum s-a întâmplat în Ucraina și s-a repetat recent în Iran.

Scenariul. Războiul din Ucraina și teama că Rusia va deveni mai agresivă față de țările vecine, și retragerea SUA, promovată de Trump, au împins Europa să se reînarmeze și să devină cel mai mare importator de arme de pe planetă.

Un scenariu destinat să se înrăutățească, după recenta escaladare din Orientul Mijlociu cu rachete iraniene care au atins cerul Turciei și Ciprului.

Cinci ani (2021-2025). Pentru a înțelege tendințele, SIPRI a analizat o perioadă de cinci ani, din 2021, anul dinaintea invaziei rusești, până în 2025.

Boom-ul european. În această perioadă, țările europene au primit 33% din importurile globale de arme, mai mult decât dublu față de perioada precedentă (2016-2020).

Polonia, în fruntea clasamentului. În afara Ucrainei, care se află pe primul loc cu o cotă de 9,7% din totalul importurilor, cea mai activă din Europa, cu o cotă de 3,6%, a fost Polonia, care se învecinează la nord-est cu Rusia prin enclava regiunii Kaliningrad, și cu Belarus și Ucraina la est, respectiv sud-est.

Alți importatori. Regatul Unit cu 2,1%, ocupă locul al treisprezecelea în clasamentul global al importurilor realizat de SIPRI, urmat de Olanda pe locul cincisprezece (1,8%), Germania pe locul șaptesprezece (1,7%), Grecia pe locul nouăsprezece (1,3%), Norvegia pe locul douăzeci (1,4%) și Italia pe locul douăzeci și doi (1,3%).

Cel mai mare exportator de arme este – evident – ​​Statele Unite, care în 2025 aproape a egalat volumele din 2022. Per total, pe parcursul perioadei de cinci ani, a obținut o cotă de piață de 42%, aproape jumătate din traficul global total, o creștere de 36% față de perioada anterioară.

„Statele Unite și-au consolidat și mai mult dominația ca furnizor de arme, chiar și într-o lume din ce în ce mai multipolară”, a declarat Pieter Wezeman, cercetător senior la Programul SIPRI de Transferuri de Arme.

„Pentru importatori”, a continuat Wezeman, „armele americane oferă capabilități avansate și o modalitate de a promova relații bune cu Statele Unite, în timp ce Statele Unite consideră exporturile de arme ca un instrument de politică externă și o modalitate de a-și consolida propria industrie de armament, așa cum demonstrează noua strategie de transfer de arme „America First” a administrației Trump.

”Ce este AFTA? Strategia America First de transfer de arme a fost prezentată de Trump în februarie 2026 și își propune să inverseze vechea politică de armament și prioritățile acesteia. Vânzările de arme nu se vor mai baza pe cererea aliaților, ca într-o piață normală, ci se vor concentra pe consolidarea bazei industriale americane și susținerea intereselor strategice ale SUA, devenind astfel și un instrument de politică externă.

Obligațiile NATO. Primii beneficiari ai acestei operațiuni au fost țările membre NATO, de la care Trump, sub amenințarea tarifelor, a forțat o creștere a cheltuielilor militare, care până în 2035 trebuie să ajungă la 5% din PIB.

Achizițiile. Importurile totale de arme ale celor 29 de membri europeni actuali ai NATO au crescut cu 143% între 2016-2020 și 2021-2025, în ultima perioadă Statele Unite furnizând 58% din aceste importuri.

Depășirea istorică. Pentru prima dată în două decenii, ponderea mai mare a exporturilor de arme americane a fost îndreptată către Europa (38%), și nu către Orientul Mijlociu (33%).

Țările din Golf. Aici, principalul destinatar al armelor americane este Arabia Saudită (12%), care, cu o pondere de 6,8% din importurile globale, se clasează pe locul trei, după Ucraina și India și înaintea Qatarului (6,4%). Celălalt stat din Golf aflat în top zece în clasamentul SIPRI pentru achiziții de arme este Kuweitul (2,8%).L

egătura cu SUA. Aceste țări nu numai că au achiziționat numeroase arme din SUA, cu care mențin și relații comerciale, dar găzduiesc și baze militare americane - cea mai mare fiind în Qatar - atât de mult încât au fost lovite de o ploaie de rachete și drone iraniene în urma atacului asupra Teheranului.

Cine vinde în Orientul Mijlociu? Peste jumătate din importurile de arme către Orientul Mijlociu provin din Statele Unite (54%), dar o parte semnificativă provine și din Europa: 12% din Italia, 11% din Franța și 7,3% din Germania.

Creșterea Italiei. Exporturile italiene de arme au crescut cu 157%, o creștere care a plasat țara pe locul șase (5,1%) în clasamentul global, Orientul Mijlociu fiind zona de cel mai mare interes (59%).

Celelalte țări europene importante. Franța ocupă locul doi după SUA, cu o cotă de 9,8%, în timp ce Germania a depășit China (5,6%), devenind al patrulea cel mai mare exportator de arme, cu 5,7%. Aproape un sfert din totalul armelor germane (24%) au mers către Ucraina sub formă de ajutor.

Cazul Rusiei. Rusia este singurul dintre primii 10 furnizori care a înregistrat o scădere a exporturilor de arme (-64%). Cota sa de arme a scăzut de la 21% în 2016-2020. la 6,8% în perioada 2021-2025.

În această ultimă perioadă, aproape trei sferturi (74%) din exporturile de arme rusești au mers către trei țări: India (48%), care se înarmează pentru a contracara Pakistanul vecin; China (13%), care și-a redus achizițiile și se concentrează pe producția internă; și statul său satelit, Belarus (13%).

sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA