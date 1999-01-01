Evoluții în Iran după uciderea liderului suprem Khamenei: Larijani în centrul atenției

Un consiliu de conducere interimar va prelua responsabilitatea până la alegerea următorului lider, potrivit lui Larijani, șeful Consiliul Suprem de Securitate Națională.

„În curând va fi format un consiliu de conducere interimar. Președintele, șeful sistemului judiciar și un jurist din Consiliul Gardienilor vor prelua responsabilitatea până la alegerea următorului lider”, a declarat Larijani, șeful celui mai înalt organism de securitate din Iran, Consiliul Suprem de Securitate Națională, care a fost consilier al lui Khamenei.

Când negociatorii americani și iranieni s-au întâlnit joi, 26 februarie, la Geneva, șeful securității iraniene, Ali Larijani, a fost, în culise, actorul cheie al Teheranului, potrivit presei (France24)

„Acest consiliu va fi înființat cât mai curând posibil. Lucrăm pentru a-l forma chiar astăzi”, a declarat el într-un interviu difuzat de televiziunea de stat, citat de agențiile de presă internaționale - Reuters, AFP.

Amenințări de ambele părți

Garda Revoluționară Islamică a promis să lanseze „cea mai devastatoare operațiune ofensivă” împotriva bazelor americane și Israelului. Formularea a fost: ne-au lovit în inimă, „îi vom lovi în inimă”.

Replica președintelui Donald Trump:

„Iranul tocmai a declarat că astăzi va lovi foarte tare, mai tare decât a lovit vreodată. ÎNSĂ AR FI BINE SĂ NU FACĂ ASTA, DEOARECE DACĂ O VOR FACE, ÎI VOM LOVI CU O FORȚĂ NEMAIÎNTÂLNIȚĂ PÂNĂ ACUM! Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni! Președintele DONALD J. TRUMP”.



