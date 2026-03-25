Expert din Emirate: Nu există armistițiu cu regimul islamic din Iran. Nu negociezi cu terorismul

Această sâmbătă nu va trece liniștită, a scris joi pe X Amjad Taha, strateg și analist politic din Emiratele Arabe Unite.

"Nu există armistițiu cu regimul islamic din Iran. Nu acum. Nu negociezi cu terorismul. Pui capăt. Emiratele Arabe Unite rămân ferme" pe poziție, a scris analistul, amintind că Emiratele Arabe Unite sunt un partener puternic al Statelor Unite.

Amjad Taha a criticat atitudinea guvernelor Germaniei, Marii Britanii și Spaniei, care pledează pentru "o soluție diplomatică cu acest regim terorist". "Lasă-l să fie vecinul tău ... Dă-le cetățenia. Sunt ai tăi".

"Această sâmbătă nu va trece liniștită. Va fi ținută minte", a avertizat analistul politic.