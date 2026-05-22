Serviciul Secret al SUA a trimis reporterii în sala de conferințe de presă a Casei Albe sâmbătă, după ce s-au auzit ceea ce păreau a fi posibile focuri de armă, potrivit rețelei NewsNation, afiliată publicației The Hill.

UPDATE (02:27, ora Bucureștiului). Serviciul secret l-a neutralizat pe cel care a tras focurile de armă lângă Casa Albă. BBC: Doi răniți, inclusiv trăgătorul, în schimbul de focuri de la Casa Albă.

Selina Wang, jurnalistă de la ABC News, surprinsă în timpul unei filmări cu telefonul, se lasă rapid la pământ când aude focurile de armă.



Prezentatorul DCNewsNow, Chris Flanagan, care se afla în incintă în acel moment, a scris pe rețeaua de socializare X că a auzit „aproximativ 30 de focuri de armă” înainte de a fi condus înăuntru, puțin după ora 18:00.

„Imediat, Serviciul Secret a venit din spatele nostru strigând: «Ieșiți de aici, culcați-vă la pământ, s-au tras focuri de armă, mergeți în sala de conferințe de presă»”, a spus Flanagan într-un reportaj pentru NewsNation, citat de The Hill. „Au dus pe toată lumea în sala de conferințe de presă. Ne-am lăsat gențile, ne-am lăsat camerele.”

Președintele Trump se afla la Casa Albă sâmbătă, după ce și-a anulat o excursie planificată pentru weekend la clubul său de golf din Bedminster, New Jersey, pe fondul negocierilor cu Iranul.

El a scris într-o postare pe Truth Social la ora 16:30 că se afla „în Biroul Oval”.

„Suntem la curent cu rapoartele privind focuri de armă trase în apropierea străzii 17 și a bulevardului Pennsylvania NW și lucrăm pentru a corobora informațiile cu personalul de la fața locului. Informații suplimentare vor fi furnizate pe măsură ce vor fi disponibile”, a postat Biroul de Comunicare al Serviciului Secret pe platforma socială X, potrivit publicației The Hill.

Directorul FBI, Kash Patel, a scris pe X că și biroul se afla la fața locului, potrivit sursei citate.

Directorul de comunicare al Casei Albe, Steven Cheung, a scris, de asemenea, sâmbătă pe X că președintele „lucrează intens la Casa Albă încă de dimineața devreme”.