Fondul de apărare al UE deschide ușa Canadei în căutarea autonomiei strategice

Acordul consolidează legăturile de apărare dintre UE și Ottawa într-un moment delicat al relațiilor cu SUA.

"Acest acord consolidează pilonul european al NATO", a explicat Javier Moreno, europarlamentar al Partidului Socialist, pentru "20minutos" la Strasbourg. "Scopul este de a avea o bază industrială europeană", a declarat pentru ziar Nicolás Pascual de la Parte, europarlamentar al Partidului Popular.

În septembrie 2024, Mario Draghi a subliniat mai multe linii directoare în raportul său, devenit acum un punct de referință, care vor contura cursul Uniunii Europene în următorii ani. Acestea includ reducerea dependenței de țările terțe în domenii cheie precum apărarea și echilibrarea cooperării cu dezvoltarea independentă.

În cadrul acestei foi de parcurs, acordul istoric privind apărarea dintre Uniunea Europeană și Canada, ratificat miercurea aceasta de Parlamentul European, reprezintă o etapă importantă. Prin intermediul acestui acord, industria canadiană de apărare va putea licita pentru contracte europene finanțate în cadrul instrumentului SAFE - Instrumentul de Acțiune de Securitate pentru Europa - fondul de împrumut al Bruxelles-ului pentru stimularea investițiilor în apărare (în valoare de până la 150 de miliarde de euro).

"Este o situație în care toată lumea are de câștigat; toți câștigăm", spune Nicolás Pascual de la Parte, europarlamentar din partea Partidului Popular și membru al Comisiei pentru Securitate și Apărare a Parlamentului European, într-un interviu acordat publicației "20minutos" la Strasbourg. "Este un acord cu termeni foarte clari și echilibrați; cu toții avem nevoie de scară pentru industria noastră: canadienii au nevoie de scară în Europa pentru exporturile lor, iar noi avem nevoie de piața și tehnologiile pe care noi nu le avem, dar ei le au", subliniază el.

Acordul, semnat la München în martie anul trecut și ratificat acum la Strasbourg, face din Canada prima țară non-europeană care participă la achizițiile publice SAFE ca partener preferențial. În timp ce achizițiile care folosesc fonduri SAFE erau anterior limitate la 35% pentru produsele din țări terțe, industria canadiană devine excepția, iar componentele sale pot acum depăși această limită, cu condiția ca cel puțin 20% din cost să fie alocat componentelor originare din UE sau Ucraina. "Canada nu are o industrie de apărare la fel de puternică ca SUA, dar are domenii de excelență și dezvoltare care sunt interesante pentru noi", explică Pascual de la Parte, care a fost și ambasadorul Spaniei la NATO.

În plus, procentele minime care guvernează acordul înseamnă că această colaborare cu Canada "nu va pune în pericol preferința europeană". "Cu alte cuvinte, banii contribuabililor europeni vor fi folosiți pentru a crea o bază industrială europeană pentru a atinge autosuficiența pe termen mediu și a evita dependența de alte țări", adaugă el.

Noul pact adâncește relațiile dintre Uniunea Europeană și Canada – consolidate din 2017 odată cu acordul comercial CETA – într-un moment în care relațiile cu Statele Unite au avut de suferit sub administrația Trump. "Canada este cea mai europeană țară din afara Europei, iar poporul canadian este cel mai european din afara Europei", a declarat pentru acest ziar Javier Moreno, membru al Partidului Socialist (PSOE) în Parlamentul European și președinte al Delegației pentru relațiile cu Canada. "Chiar și cu prima administrație Trump, atât ei, cât și noi ne-am dat seama că trebuie să consolidăm legăturile. Acordul CETA includea deja cooperarea în multe domenii", susține el.

Prin urmare, industria europeană de apărare va putea utiliza fonduri din instrumentul SAFE pentru a achiziționa componente, materiale și armament canadiene, întotdeauna în contextul "proiectelor comunitare".

"Ceea ce este inovator la SAFE este faptul că este conceput pentru a finanța proiecte transfrontaliere, nu capacități naționale. De exemplu, în patru proiecte prioritare: crearea scutului european anti-drone, apărarea noastră aeriană, apărarea spațială și mobilitatea militară", subliniază europarlamentarul din Partidul Popular (PP). El observă că acest obiectiv nu intră în conflict cu principiul subsidiarității sau cu faptul că apărarea este responsabilitatea statelor membre: "Înainte de a autoriza plata, Comisia se asigură, printr-o revizuire prealabilă, că aceste fonduri vor fi alocate proiectelor paneuropene".

Scepticismul SUA cu privire la rolul NATO și apărarea europeană, coroborat cu invazia Rusiei în Ucraina și contextul geopolitic dificil, determină UE să urmărească astfel de acorduri, care, în orice caz, se încadrează în "autonomia strategică deschisă", un concept cheie pentru UE în ultimii cinci ani. "Este un acord pentru proiecte comune de dezvoltare a armelor și apărării în cadrul unei strategii deschise, în care nu vrem să închidem ușa aliaților noștri tradiționali, cum ar fi canadienii, dar și britanicii, japonezii sau americanii", subliniază Pascual de la Parte.

Ambii parlamentari sunt de părere că acordul promovează urmărirea autonomiei în domenii strategice precum industria de apărare. "Cred că acest acord consolidează pilonul european al NATO, care este, în cele din urmă, ceea ce își propun Statele Unite", explică Javier Moreno. Washingtonul, subliniază el, "nu se poate retrage din protejarea Europei, vânzând simultan mai multe arme și împiedicând alte părți să facă acest lucru". "Prietenii noștri americani ne-au încurajat să obținem o distribuție mai echitabilă a resurselor de apărare de ambele părți ale Atlanticului", adaugă Pascual de la Parte.

"Este adevărat că firmele americane s-au bucurat de o poziție privilegiată în vânzarea către Europa, iar acest lucru va trebui reajustat în timp. Dar scopul nu este de a închide ușile nimănui, ci de a avea o bază industrială europeană care să ne permită să atingem autosuficiența și să concurăm în mod loial cu Statele Unite", adaugă parlamentarul Partidului Popular. "Nu cred că reprezintă un afront la adresa Washingtonului, deoarece suntem deschiși oricărui aliat cu idei similare care dorește și este capabil să participe", conchide el.

Acordul implică și industria ucraineană ca parte la tranzacție: componentele sale vor fi supuse acelorași standarde minime ca și cele produse de companiile UE în temeiul acordului cu Canada. "Atacul lui Putin asupra Ucrainei este și un atac asupra Uniunii, asupra valorilor noastre și este logic să existe o cooperare cu Kievul și Canada să poată participa", explică Moreno.

"Există un consens larg răspândit că Ucraina trebuie integrată nu doar în structurile europene, ci și în structurile de apărare", afirmă Pascual. "Mai mult, Ucraina a dezvoltat capabilități militare de talie mondială din necesitate pe câmpul de luptă: drone, vehicule aeriene fără pilot, apărare anti-drone...", adaugă europarlamentarul din Partidul Popular.Includerea industriei canadiene în fondul comun de apărare ar putea fi urmată de acorduri similare viitoare cu țări terțe cu care Uniunea are deja acorduri de apărare.

"Acesta poate fi considerat un acord pilot și sunt convins că va funcționa foarte bine", explică Pascual. Dacă va avea succes, alte țări precum Japonia, Coreea de Sud și Marea Britanie ar putea ajunge să semneze acorduri similare. Nicolás Pascual notează că Londrei i s-a oferit această oportunitate: "Au decis să nu participe, deși am impresia că regretă acest lucru, iar dacă va fi lansat un al doilea program SAFE, cu siguranță vor fi implicați".

El spune că acordul cu Canada "este un exemplu perfect al modului în care Europa poate colabora îndeaproape cu țările terțe aliate pentru a consolida apărarea". Cu toate acestea, acordul interzice prezența componentelor din țări terțe care prezintă un risc pentru securitatea europeană, cum ar fi cele din China. Asigurarea conformității "este destul de bine planificată", notează Nicolás Pascual: "Vor exista controale exhaustive, din motive evidente de securitate strategică, iar absența componentelor americane (dacă acestea depășesc procentul permis) va trebui, de asemenea, verificată".

"Pe de altă parte, trebuie recunoscut faptul că nicio companie, nici măcar platformele majore, nu este capabilă să dezvolte un produs în întregime pe cont propriu. Ar fi foarte dificil să se prevină prezența componentelor de origine americană în produsele de apărare europene sau canadiene. Ideea nu este asta, ci mai degrabă să ne extindem capacitățile de dezvoltare a produselor cu un aliat foarte apropiat care și-a demonstrat, de asemenea, angajamentul față de Europa, cum ar fi Canada", explică el.

"Drumul se face pe jos, iar noi facem pași", spune Javier Moreno. Cel mai important lucru pentru ca acordul să funcționeze și pentru ca Europa să avanseze în dezvoltarea industriei sale de apărare, susține europarlamentarul socialist, va fi ingredientul care va propulsa proiectul comun: "Uniunea avansează atunci când există voință politică. Apărarea este responsabilitatea statelor membre, dar la fel a fost și asistența medicală în timpul pandemiei și, pentru că a existat voință politică, s-au putut face multe lucruri", conchide el.

sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA